Иран обеща "незабавен и решителен отговор" на САЩ

И ранските въоръжени сили са готови да дадат "незабавен и решителен отговор" на всяко подновяване на бойните действия от страна на противника, каза високопоставен ирански командир, цитиран от агенция "Тасним".
Али Абдолахи, началник на "Хатам ал Анбия" (Централния щаб на иранските въоръжени сили), каза, че Техеран запазва надмощието си във военната област, включително в контрола над Ормузкия проток, и няма да позволи на президента на САЩ да "създава фалшиви наративи за ситуацията на терен".
Двуседмичното спиране на огъня между Иран и САЩ се очаква да изтече утре.
Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск
Двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението и предприеха действия за затягане на контрола над корабоплаването в Персийския залив, отбелязва "Ройтерс".