Иран обеща "незабавен и решителен отговор" на САЩ

И ранските въоръжени сили са готови да дадат "незабавен и решителен отговор" на всяко подновяване на бойните действия от страна на противника, каза високопоставен ирански командир, цитиран от агенция "Тасним".

Тръмп: Иран наруши примирието

Али Абдолахи, началник на "Хатам ал Анбия" (Централния щаб на иранските въоръжени сили), каза, че Техеран запазва надмощието си във военната област, включително в контрола над Ормузкия проток, и няма да позволи на президента на САЩ да "създава фалшиви наративи за ситуацията на терен".

Двуседмичното спиране на огъня между Иран и САЩ се очаква да изтече утре.

Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск

Двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на споразумението и предприеха действия за затягане на контрола над корабоплаването в Персийския залив, отбелязва "Ройтерс".