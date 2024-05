Израел: Интензивните боеве в част от ивицата Газа са приключили

И зраелските въоръжени сили са прекратили операциите в град Джабалия в северната част на ивицата Газа след дни на интензивни боеве и над 200 въздушни удара, докато същевременно продължават да напредват в град Рафах в южната част на анклава, определян от тях като последната голяма твърдина на палестинското екстремистко движение „Хамас“, съобщи Ройтерс.

Израелските въоръжени сили съобщиха, че са намерили в центъра на Рафах хранилища с ракетни установки и друго въоръжение, както и тунели на „Хамас“, докато продължават настъплението срещу бойците на групировката.

Същевременно израелските сили съобщиха, че след повече от две седмици ожесточени боеве в Джабалия са успели да изпълнят операцията и са се оттеглили, за да се подготвят за действия в други части на Газа.

