Ответна реакция: Израел осъди решението на Словения за признаване на Палестина

М инистерството на външните работи на Израел осъди решението на правителството на Словения да признае Палестина за независима държава, предаде Ройтерс.

Решението на правителството в Любляна трябва да бъде одобрено от парламента на страната, за да влезе официално в сила.

Външният министър Израел Кац каза, че решението награждава „Хамас“ за убийства и изнасилвания. Това е препратка към нападението на палестинската ислямистка групировка срещу Израел от 7 октомври, което предизвика войната в Газа.

Решението накърнява „близкото приятелство между словенския и израелския народ“ и засилва Иран, каза Кац.

⚡️The government of Slovenia has decided to recognize Palestine as an independent state, the Ministry of Foreign Affairs reported.



📝 Another NATO country support Israel enemies... don't be surprised when The IDF will start sharing wwstern tech with 🇷🇺 or 🇨🇳 pic.twitter.com/3XDHEI8ZCZ