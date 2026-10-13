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По следите на една звезда: Какво се случи с Еванджелин Лили от „Изгубени“?

Звездата от хитовия сериал „Изгубени“ Еванджелин Лили обяви края на актьорската си кариера, за да се посвети на семейството и здравето си. С днешна дата тя води спокоен живот в Хавай, но се бори с последствията от тежка мозъчна травма

Стела Христова Стела Христова

13 октомври 2026, 13:14
По следите на една звезда: Какво се случи с Еванджелин Лили от „Изгубени“?
Еванджелин Лили   
Източник: Getty

47-годишната актриса Еванджелин Лили, станала световноизвестна с ролята си в сериала „Изгубени“, обяви оттеглянето си от Холивуд през юни 2024 г. след 22 години в киноиндустрията.

Еванджелин прави своя голям пробив като Кейт Остин в „Изгубени“. Днес, 16 години след края на снимките на хитовата поредица, тя води спокоен живот далеч от блясъка на прожекторите, пише HELLO!

Звездата от хитовия сериал "Изгубени" Еванджелин Лили сложи край на кариерата си

Кариерата на актрисата започва в началото на нейните 20 години с епизодични участия в телевизионни поредици като „Смолвил“ и „Болница Кралството“. Големият успех идва с научнофантастичната драма „Изгубени“, в която участва в продължение на шест години. След финала на сериала Еванджелин продължава с успешни роли във филмовите поредици „Хобит“, „Ант-Мен и Осата“ и „Отмъстителите: Краят“.

През юни 2024 г. обаче тя официално съобщава, че си взема пауза от актьорството.

  • Защо Еванджелин Лили се оттегли от киното?

На 3 юни 2024 г. актрисата сподели в профила си в Instagram, че се „пенсионира“ от Холивуд. Публикацията бе придружена от видеоклип от 2006 г., в който тя разкрива мечтите си за бъдещето – да бъде майка, да се занимава с хуманитарна дейност и да спре да се снима.

„Днес съм толкова изпълнена с радост и удовлетворение, живеейки според собствената си визия“, написа тя пред своите 2,6 милиона последователи. „Да се отдръпнеш от това, което изглежда като очевиден избор (богатство и слава), понякога може да бъде плашещо. Но когато следваш своята дхарма, страхът се замества от пълноценност. Може би един ден ще се върна в Холивуд, но засега мястото ми е тук. Настъпи нов етап от живота ми и аз съм готова... и щастлива.“, добави тя.

Основна мотивация за решението ѝ са нейните деца. Актрисата има двама синове от бившия си партньор Норман Кали – Кахекили, роден през май 2011 г., и втори син, роден през октомври 2015 г., чието име пази в тайна.

Въпреки че държи личния си живот далеч от медиите, Еванджелин понякога споделя моменти от майчинството в социалните мрежи. „Понякога се оглеждам из къщата за следи от живот и виждам момчешки знаци навсякъде“, написа тя в Instagram през април 2024 г. „Един ден те ще изчезнат... и на тяхно място ще дойдат редът и стилът. И ще ни бъде тъжно... но и красиво едновременно.“, добавя тя.

  • С какво се занимава Еванджелин Лили днес?

Въпреки оттеглянето си от екрана, актрисата продължава да се реализира творчески. През май 2025 г. тя стартира своя платформа в Substack, озаглавена „100 дълбоки въпроса с Еванджелин Лили“, където в първото си есе разкрива подробности за здравословните си проблеми. „Припаднах на плажа и паднах по лице върху един камък“, споделя тя, допълвайки, че още от малко момиче страда от припадъци и кратки загуби на съзнание.

Инцидентът с падането се случва в Хавай, където тя живее заедно с децата си.

Седем месеца по-късно Еванджелин даде нова информация за състоянието си. „Късно е вечерта на 1 януари. Първият ден на 2026 г.“, казва тя във видеоклип в Instagram. „Навлизам в тази нова година с лоши новини относно моето мозъчно сътресение.“, добавя тя.

Актрисата разкри тревожната диагноза за мозъчно увреждане след инцидента: „Резултатите от мозъчния скенер пристигнаха – почти всяка област в мозъка ми функционира с намален капацитет. Имам мозъчно увреждане в резултат на травма и вероятно други фактори. Моята задача сега е заедно с лекарите да стигнем до основата на проблема.“

Днес Еванджелин Лили е изцяло фокусирана върху своето възстановяване и лечение в Хавай, като същевременно продължава да се среща с фенове на „Изгубени“ по време на големи медийни събития.

Редактор: Стела Христова
Еванджелин Лили Оттегляне от Холивуд Изгубени Актриса Мозъчно увреждане Здравословни проблеми Кариера
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