Влак удари кола на жп прелез в Монтанско, шофьорът загина на място

Шофьор загина при сблъсък между лек автомобил и бърз влак на железопътен прелез край монтанското село Портитовци. Катастрофата е станала около 10:15 ч. в участъка между гарите Бойчиновци и Мърчево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана и Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ).

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По първоначална информация лек автомобил със софийска регистрация е навлязъл на прелеза, докато по линията е преминавал бързият влак от Мездра за Видин. При последвалия сблъсък водачът на автомобила е загинал на място.

Според полицията шофьорът не се е съобразил със сигналите на светофарната уредба. От НКЖИ уточняват, че автоматичната сигнализация на прелеза е работела и е предупреждавала за приближаващия влак със светлинен и звуков сигнал.

Самоличността на загиналия все още се установява.

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Движението на влаковете е спряно

Заради инцидента движението на влаковете между гарите Бойчиновци и Мърчево по железопътната линия Мездра – Видин е преустановено. По информация на НКЖИ спирането е в сила от 10:10 ч.

На място са изпратени аварийни екипи на железопътната компания. За пътниците от засегнатите влакове е организиран алтернативен транспорт с автобуси.