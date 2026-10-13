България

Омбудсманът: Жалби, написани с AI, затрудняват работата на експертите

Според нея написаните дълги текстове изискват допълнително време, за да бъдат разгледани

Василена Василева Василена Василева

13 октомври 2026, 13:25
Омбудсманът: Жалби, написани с AI, затрудняват работата на експертите
Източник: Омбудсман на Р България/Пресцентър

И нституцията на омбудсмана получава жалби, написани с помощта на изкуствен интелект, които затрудняват работата на експертите. Документите са по 7-8 страници, съдържат множество въпроси по различни теми и изискват допълнително време, за да бъде установен конкретният проблем на подателя.

Това съобщи омбудсманът Велислава Делчева пред журналисти по време на международна конференция за въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции.

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„Получаваме жалби от няколко месеца, които очевидно са написани от ИИ. Жалбите вече са в рамките на 7-8 страници. Изключително разнопосочни, с много въпроси в различни посоки. Това много затруднява работата на експертите, защото отнема допълнително време, за да бъде открит какъв е конкретният проблем на човека и да бъде решен“, обясни Делчева.

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По думите ѝ изкуственият интелект вече е част от ежедневието и все по-често участва в процеси, които засягат основни права. Технологията може да влияе върху решения за отпускане на кредити, достъп до социална помощ и въпроси, свързани със здравето. Затова правозащитните институции трябва да познават рисковете и предизвикателствата, свързани с използването ѝ.

„ИИ не носи отговорност, няма сърце, емпатия, не може да замести човека. Изключително важно за мен, като омбудсман, е човекът да остане в центъра на вземането на решения и да не се дава възможност на ИИ да дискриминира“, заяви Делчева.

Тя допълни, че в институцията вече е организирано обучение за експертите, като паралелно се проучват възможностите за използване на изкуствен интелект в работата ѝ.

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Според европейското законодателство институцията на омбудсмана трябва да осъществява мониторинг върху системите с изкуствен интелект. Такъв обаче все още не се извършва, тъй като в България липсва законодателство, което да предостави необходимите правомощия.

Делчева посочи, че страната трябва да приеме съответните правила, тъй като в противен случай подлежи на санкции. При откриването на форума омбудсманът заяви, че изкуственият интелект не е неутрален и приема облика на хората, които го създават и управляват.

Редактор: Василена Василева
Източник: Николай Трифонов, БТА    
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