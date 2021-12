Един загинал и десетки ранени след като вулканът Семеру в Индонезия отново изригна

Е дин човек загина, а 41 бяха ранени, след като вулканът Семеру изригна днес в индонезийската провинция Източна Ява, предадоха ДПА и "Ройтерс", като се позоваха на властите.

NEW - Indonesia's Mount Semeru volcano in East Java erupts sending ash 40,000ft into the sky as locals flee.pic.twitter.com/8cWNpJKfPc