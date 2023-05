Индийски щат планира да забрани полигамията

В ластите в индийския щат Асам планират да забранят полигамията, предаде Ройтерс.

Предполага се, че тези планове са свързани с кампанията на централното правителство за уеднаквяване на брачния режим в цяла Индия.

Полигамията е незаконна съгласно индийския наказателен кодекс, но шариатът позволява на мъжете мюсюлмани да имат до четири жени. Полигамия се практикува и от голям брой племенни общности в Индия.

"Планирам да забраня полигамията в Асам", заяви вчера пред журналисти главният министър на Асам Химанта Бисва Сарма.

"Искаме това да е процес по търсене на консенсуса, а не някаква провокация", изтъкна Сарма, който е високопоставен представител на управляващата Индийска народна партия.

