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Инцидент на пистата: Уша Ванс се спъна на стълбите на хеликоптер с бебето си в ръце (ВИДЕО)

Втората дама на САЩ Уша Ванс преживя драматичен момент на пистата, след като се спъна на стълбите на вицепрезидентския хеликоптер с новороденото си бебе на гърдите. Семейство Ванс заминава за Аляска в рамките на предизборната си обиколка

Стела Христова Стела Христова

6 октомври 2026, 09:44
Инцидент на пистата: Уша Ванс се спъна на стълбите на хеликоптер с бебето си в ръце (ВИДЕО)
Източник: Getty

В тората дама на САЩ Уша Ванс се спъна в понеделник, докато слизаше по стъпалата на вицепрезидентския хеликоптер, носейки деветседмичния си син.

Тя носеше малкия Алек Нийл Ванс, привързан към гърдите ѝ в бебешко кенгуру, и чанта за памперси през рамо. Докато държеше с едната си ръка парапета, а с другата пазеше главата на бебето, тя сякаш пропусна стъпало близо до подножието на стълбите, пише New York Post.

Четирима военнослужещи на пистата в съвместната база „Андрюс“ наблюдаваха как Уша бързо се хваща за втория парапет и успява да запази равновесие.

Мигове по-късно вицепрезидентът Джей Ди Ванс излезе от хеликоптера, носейки 4-годишната им дъщеря Мирабел, и посрещна усмихната си съпруга на пистата.

Семейство Ванс се отправя към Аляска, където вицепрезидентът ще подкрепи кампанията за преизбиране на сенатора републиканец Дан Съливан.

„Както вероятно видяхте, Уша и част от децата се присъединяват към мен“, каза той пред репортери на пистата. „Това е 50-ият щат, който Уша посещава, затова водим деветседмично бебе на седемчасов и половина полет до Аляска.“, допълни той.

„Така че, ако изнеса реч тази вечер и изглеждам изтощен и стресиран, вече знаете каква е причината“, добави той с усмивка.

Алек, четвъртото дете на двойката, се роди на 19 юли в Националния военен медицински център „Уолтър Рийд“ в Бетезда, Мериленд. Раждането му бележи първия случай от 1870 г. насам, в който се ражда дете на действащ вицепрезидент.

В Аляска вицепрезидентът ще говори на митинг във Феърбанкс късно в понеделник вечерта. Пътуването е част от интензивна обиколка в щатите с традиционна подкрепа за Републиканската партия, която президентът Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс предприеха в навечерието на междинните избори.

Сенатор Съливан води оспорвана битка за преизбиране срещу бившата конгресменка от Демократическата партия Мери Пелтола. Според последните средни данни от проучванията на RealClearPolitics, Пелтола води пред Съливан с 1.8 процентни пункта в ключовата надпревара за Сената.

Редактор: Стела Христова
Уша Ванс Джей Ди Ванс Втора дама Вицепрезидент на САЩ Аляска Спъване Хеликоптер Междинни избори
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