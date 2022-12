IMDb: Това са най-полулярните актьори през 2022 г.

В сяка година IMDb определя най-популярните звезди въз основа на своя "STARmeter". Класацията е на база реалните разглеждания на страниците на актьорите в сайта. IMDb има над 200 милиона посетители месечно.

Годишният "отчет" на IMDb е точен барометър за това кои са най-горещите личности във филмовата индустрия за отминаващата 2022 г.

Ема Д'Арси ("Домът на дракона") печели наградата за пробив за 2022 г., а Ана де Армас ("Блондинката", "Сивият мъж") е най-популярната звезда тази година с постоянен рейтинг.

#1 Breakout Star of 2022: #EmmaDArcy 🙌 Emma conquered IMDb's STARmeter with the breakout role of Rhaenyra Targaryen, heir to the Iron Throne in @HouseofDragon , and topped IMDb searches even before their character appeared on the show. https://t.co/MLCn1gsCF7 #BestOf2022 pic.twitter.com/jBJll9H11c

Ема Д'Арси благодари за признанието и сподели пред IMDb:

"Чувствам огромна благодарност към феновете на "Домът на дракона". Те приеха мен и останалата част от актьорския състав в това, което е тяхната вселена. Любовта, която получихме от почитателите ми носи смирение. Благодарна съм на хората, които ми се довериха, че мога да изиграя тази роля."

Останалите звезди със значим пробив за годината са:

Ана де Армас, която оглавява позицията за звезди с постоянно висок рейтинг, прикова вниманието на публиката с изключително въздействащото си превъплъщение като американската кино легенда Марилин Монро.

She's back! 👑 After securing her place as IMDb's #1 Top Star of 2020 for breakout roles in Knives Out and Blade Runner 2049, #AnaDeArmas has once again landed the #1 Top Star spot in 2022! Congratulations to the #Blonde & #TheGrayMan star ✨ https://t.co/KbxjHqXfM3 #BestOf2022 pic.twitter.com/RAUu1VfRBz