"Не подкрепям митата за китайските електрически автомобили": Мъск се противопостави на Байдън

О снователят и главен изпълнителен директор на "Тесла" Илон Мъск, докато говореше на технологична конференция в Париж, заяви, че не подкрепя неотдавнашното изявление на президента на САЩ Джо Байдън за въвеждане на мита върху вносните електромобили, произведени в Китай, предаде ДПА.

По време на конференцията Viva Technology Мъск заяви: "Тесла се конкурира доста добре на пазара в Китай без мита и без друга подкрепа... Аз съм за това да няма мита и никакви стимули за електромобилите, нито за петрола и газа".

Tech investors in Paris on Thursday saw Tesla (TSLA.O) creator Elon Musk reject U.S. tariffs on Chinese electric cars (EVs), reversing his January warning that trade barriers were needed or China would “demolish most other car… https://t.co/TB6VxDRoE3 #Business #China #ElonMusk pic.twitter.com/REfn6Z4YEN