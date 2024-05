Тестови полет на "Старлайнър" е отложен за пореден път

И зстрелването на първия тестови полет с екипаж на космическия кораб "Старлайнър" на компанията "Боинг" беше отложено за пореден път, предаде АФП, като цитира НАСА.

Новата дата е 25 май, няколко дни по-късно от планирания за не по-рано от 21 май старт от Кейп Канаверал, щата Флорида.

Поредното отлагане на мисията се налага, за да се "продължи оценката" на "малък теч" в космическия кораб, казаха още от НАСА.

Изстрелването на капсулата до Международната космическа станция (МКС), което е от решаващо значение за "Боинг" и се очаква от години, беше отменено в последния момент в началото на месеца, въпреки че екипажът от двама астронавти на НАСА бяха на борда на "Старлайнър".

Тогава причината беше проблем с клапан, който беше отстранен. Междувременно беше установен и "малък теч на хелий" в сервизния модул на самия космически кораб, разположен на върха на ракетата.



Сега целта ни е изстрелването да е не по-рано от 25 май, съобщиха от НАСА. Космическата агенция на САЩ преди десет години поръча на "Боинг" да разработи капсула за транспортиране на астронавти до МКС, припомня АФП.

