Задава се филм за Илон Мъск, кой ще е в главната роля

Е два ли хората в света, които да не са чували името "Илон Мъск" досега надвишават 10%. Най-продуктивният милиардер и създател не само на Tesla, но и на куп новаторски технологии, е обект на внимание всеки изминал ден и съвсем логично историята му търси своето място на голям екран.

След като през есента на миналата година се заговори за екранизирането на биографията му от Уолтър Айзъксън, сега индийското студио A24 потвърди, че проектът не е изоставен и скоро ще се пристъпи към реализацията му.

Илон Мъск Източник: Getty Images

На режисьорския стол ще седне едно от големите имена в Холивуд, Дарън Аронофски, прочут с умението си да "изтисква" най-доброто от хората, с които работи и неслучайно и Натали Портман, и Брендън Фрейзър получиха Оскар за изпълненията си съответно в "Черния лебед" и "Китът".

Тук на дневен ред идва и въпросът "кой ще се ангажира с главната роля във филма, пресъздавайки персонажа на Мъск".

За момента слуховете спрягат две имена, като самият милиардер не крие симпатиите си към втория - Брадли Купър и Бенедикт Къмбърбач, нашумял с ролята си на Шерлок в едноименния култов сериал на BBC, The Power of the Dog и Imitation Game (номиниран за Оскар и за двата).

Бенедикт Къмбърбач Източник: Getty Images

Иначе това няма да е първата лента, посветена на живота на популярен технологичен лидер. През 2015-та излезе филм за създателя на Apple Стийв Джобс на режисьора Дани Бойл, а пет години преди това киноманите видяха и "Социалната мрежа", разказваща историята на основателя на Facebook Марк Зукербърг, дело на Дейвид Финчър.

