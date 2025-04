"Или емигрираме, или изгаряме живи": Политика на системно безхаберие на Балканите

Н а 16 март пожар изпепели импровизиран нощен клуб, разположен в изоставена фабрика за килими в Кочани, Северна Македония, отнемайки живота на над 60 млади хора и ранявайки над 150.

Това посочва Маня Петровска за Al Jazeera .

Пожар, който разтърси нацията

В Кочани – град с население под 25 000 души – загубата е опустошителна. Голям дял от младото население загина в пожара. Както и в много други градове в Северна Македония, и в Кочани миграцията вече беше опразнила цели квартали. За онези млади хора, които останаха, трагедията е болезнено напомняне за намаляващите възможности за живот в родината, пише Петровска.

"The nightclub fire in Kocani was not just a terrible tragedy – it was the inevitable result of a system that has long abandoned the people of North Macedonia."



