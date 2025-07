Икономиката на еврозоната бележи скромен ръст въпреки търговската война

И кономиката на еврозоната отбеляза лек растеж през второто тримесечие на годината въпреки несигурността, породена от пакета мита, наложен от Съединените щати на 2 април, пише Politico .

Брутният вътрешен продукт (БВП) на страните от валутния съюз нарасна с 0,1 процента спрямо предходното тримесечие, надминавайки леко очакванията на анализаторите, които прогнозираха нулев ръст.

Резултатът като цяло е положителен и подсказва, че икономиката до този момент е устояла както на ефектите от търговската война, водена от американския президент Доналд Тръмп, така и на последиците от предварителното складиране на стоки преди въвеждането на митата, което повиши икономическите показатели през първото тримесечие.

