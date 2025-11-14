Свят

Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио

14 ноември 2025, 12:34
Китайските въоръжени сили предупредиха: Япония ще претърпи "съкрушително поражение"
Източник: IStock

Я пония ще претърпи „съкрушително поражение“ от китайските въоръжени сили, ако се опита да употреби сила, за да се намеси в Тайван, заяви днес китайското министерство на отбраната на фона на обострянето на реториката около коментарите на японската премиерка Санае Такаичи във връзка с острова, предаде Ройтерс.

Такаичи предизвика дипломатически скандал с Пекин с коментарите си пред парламента миналата седмица, когато каза, че евентуална китайска атака срещу Тайван би могла да представлява „ситуация, която е заплаха за оцеляването“ и да предизвика военен отговор от страна на Токио.

Най-високопоставеният китайски дипломат в Осака сподели в „Екс“ публикация в медиите за коментарите на Такаичи и коментира, че „мръсната шия, който се протяга, трябва да бъде прерязана“, което предизвика протест от страна на японското посолство в Пекин.

Това ще разгневи Китай: Япония засилва връзките си с Тайван

Говорителят на китайското министерство на отбраната Цзян Бин заяви днес, че думите на Такаичи са били изключително безотговорни и опасни.

„Ако японската страна не си извади поука от историята и се осмели да поеме риск или дори да употреби сила, за да се намеси в тайванския въпрос, тя единствено би могла да претърпи съкрушително поражение от Народоосвободителната армия, която има воля от стомана, и да плати висока цена“, каза Цзян.

Китайските държавни медии също се включиха по темата с поредица от остри редакционни статии и коментари, в които разкритикуваха Такаичи. Китайското общество е изключително чувствително по всякакви теми, свързани с Тайван, особено на фона на негативните чувства, свързани с японската военна история, отбелязва Ройтерс.

Изданието „Народен ежедневник“ на Китайската комунистическа партия по-рано днес коментира, че коментарите на Такаичи в никакъв случай не са били „изолирана политическа тирада“.

Японската десница се опитва да се освободи от ограниченията на конституцията, приета след края на Втората световна война, и се стреми да осигури на страната статут на военна сила, пише още вестникът.

„През последните години Япония стремглаво се е засилила по пътя на натрупването на военна сила“, коментира изданието.

„От честите посещения на храма Ясукуни, през отричането на клането в Нанкин, до енергичното разпространяване на „Теорията за заплаха от страна на Китай“, всяка стъпка на Такаичи следва старите следи на историческата вина, опитвайки се да прикрие историята на агресия и да съживи милитаризма“, добавя вестникът.

Напрежението нараства: Япония със сериозно предупреждение

Втората световна война и японската инвазия в Китай, започнала през 1931 г., продължават да са източник на напрежение между Пекин и Токио, посочва Ройтерс.

Японската телевизия Ен Ти Ви съобщи днес, че китайското посолство в Токио е дало указания на своите служители да избягват да излизат навън поради опасения от засилване на антикитайските настроения в страната.

Междувременно на редовна пресконференция основният говорител на правителството на Япония Минору Кихара отново повтори официалната японска позиция по отношение на Тайван, като заяви пред репортерите, че Токио се надява на мирно разрешаване на въпроса чрез диалог.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Китайско японски отношения Тайван Военно напрежение Дипломатически скандал Санае Такаичи Китайски заплахи Японски милитаризъм Исторически спорове
Последвайте ни

По темата

Мъж преби служител на

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

Заблуди и факти за Ренесанса

Заблуди и факти за Ренесанса

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Поредните ЕС-регулации ще убият някои от най-шумните коли на AMG

Поредните ЕС-регулации ще убият някои от най-шумните коли на AMG

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 16 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 18 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 16 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 17 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 21 минути

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 40 минути

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 47 минути

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Bad Bunny триумфира на наградите „Грами“ за латино музика с пет награди

Любопитно Преди 1 час

Bad Bunny завърши благодарствената си реч с думите: „Пуерто Рико, обичам те, благодаря ти“

Снимката е илюстративна

Ужас в Мексико: Свещеник открит мъртъв, увит в найлон и вързан за стол в канализация

Свят Преди 1 час

Тялото на свещеника Ернесто Балтазар Ернандес Вилчис бе открито увито в черни найлонови торби, вързано за кресло и изхвърлено в канал близо до международното летище

Смъртоносна болест покосява украински войници

Смъртоносна болест покосява украински войници

Свят Преди 1 час

Това смъртоносно заболяване е било широко разпространено за последен път по време на Първата световна война

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Мъж платил на българин да подпали ресторант в Австрия

Свят Преди 1 час

Никой не е пострадал при пожара

<p>Скърцащата стара къща, която управлява Великобритания</p>

"Даунинг стрийт" 10 – скърцащата стара къща, която управлява Великобритания

Свят Преди 1 час

Мишки, „баните на баба“, килими, залепени с тиксо — и ужасен телефонен сигнал. Има ли по-лошо място, откъдето да се управлява една страна, от "Даунинг стрийт" 10 или просто No.10?

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

Обърнете внимание на тези симптоми - преддиабетът е критичен момент

България Преди 1 час

.

Правителството предлага нови правила за ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 1 час

Медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще имат достъп до пациентските досиета

<p>Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей</p>

Медведев: Съдбата на Зеленски е като гноен цирей

Свят Преди 1 час

Острият скалпел на историята виси над режима му, каза Медведев

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

ДБ: Бюджетът е началото на румънския и гръцкия сценарий

България Преди 1 час

Мартин Димитров отново отбеляза колко са притеснени за бюджета за 2026 г.

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Нещастните хора сутрин: 11 неща, които трябва да избягвате на всяка цена

Любопитно Преди 2 часа

Мозъкът не се събужда внезапно сутрин, затова сутрешната рутина е толкова важна

Карди Би стана майка за четвърти път

Карди Би стана майка за четвърти път

Любопитно Преди 2 часа

Тя е родила сина си миналата седмица

,

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

България Преди 2 часа

Средното възнаграждение в столицата е с близо 2000 лева по-високо от това в Кюстендил

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Макрон посреща Зеленски за 9-и път

Свят Преди 2 часа

Посещението цели „да потвърди ангажимента на Франция към Украйна“

Всичко от днес

От мрежата

10 най-добри кучета за защита на дома ви от натрапници

dogsandcats.bg

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Виктор Калев превърна спектакъла „Грамофона“ и в аромат

Edna.bg

Сара Джесика Паркър със специална награда за принос в телевизията

Edna.bg

Роналдо може да пропусне началото на Мондиал 2026

Gong.bg

Бивш скаут на Ман Юнайтед: Това беше огромна грешка!

Gong.bg

Километрично задръстване на магистрала „Тракия” (ВИДЕО)

Nova.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg