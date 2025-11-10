Свят

Социалният живот на част от жените преминава изцяло в интернет

10 ноември 2025, 06:35
В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот
Източник: iStock

М илиони китайки участват в игри за запознанства, тъй наречените "Dating Games" - и се влюбват във виртуални фигури или чатботове. Социалният живот на част от жените преминава изцяло в интернет, съобщи Deutsche Welle.

26-годишната Рон Ю работи в отдел "Човешки ресурси" на фирма в Пекин. Но и извън работата си прекарва ежедневно часове наред пред компютъра – пренася се в друг свят, обитаван от изкуствен интелект. За нея това е реалността – контактът с типаж от видеоигри, носещ името Сайлъс. В него са влюбени много млади китайки, а Рон Ю се опитва да го наподоби със съответния грим, прическа и дрехи – обича ролевите игри. "Влизайки в неговата "кожа", се чувствам като крадла на сърца. Усещам любовта към този образ от видеоигрите – това е истинска магия", споделя Роню пред ДВ.

Час и половина по-късно Рон Ю вече е същински Сайлъс – в този вид отива на косплей парти (участниците носят костюми и модни аксесоари на герои от филми, комикси, видеоигри и др. - б.ред.). Усилията, които е положила Роню, се възнаграждават още на входа – почитателки на Сайлъс я хвалят за постигнатата прилика.

"Усещам любов и копнеж по него"

На тези партита въображението и реалността се сблъскват – всичко се "увековечава" дигитално, а човешката интелигентност се размива с изкуствената. Участничките си правят селфита с фигурите от видеоигрите, като нерядко присъстват и истински романтични чувства. Рон Ю има голям успех в ролята на Сайлъс – обожателките му чакат на опашка за снимка. Повечето са около 20-годишни, а с течение на времето на партито се разиграват все по-интимни сцени.

Едно от момичетата споделя пред ДВ: "Много съм срамежлива, възбудена, нервна. Имам чувството, че това е истинският Сайлъс от видеоиграта. Усещам копнежа си и любовта си към него, когато сме тук заедно".

Олицетворение на романтичната представа за мъжественост

Предполага се, че около десет милиона китайки играят т.нар. "Dating Games" - игри за запознанства, в рамките на които се раждат романтични чувства към създадените с изкуствен интелект образи като Сайлъс. Той може да флиртува и изненадва компаньонките си във формат 3D. Той ги съпровожда дори по време на джогинга или в кафенето – може постоянно да бъде с тях.

"Много момичета от по-младите поколения вече не правят разлика между любовта към истински човек и към изкуствен интелект (ИИ), тъй като тяхното желание е да се влюбят именно във виртуални герои. Те искат така да изградят отношения, които не са токсични и са точно с такъв образ, който е олицетворение на романтичната перфектна мъжественост, отговаряща на техните представи", посочва пред ДВ социологът Лян Гъ от Университетския колеж в Лондон. 

Става дума и за самоопределението в доминираното от мъжете общество в Китай – проблем, който може да бъде труден за момичетата. За този феномен пишат дори държавните медии с предупреждението да се спазва дистанция. Защото младите все по-често предпочитат дигиталните приятелства пред аналоговите срещи с връстници. 28-годишната Нанчи например се е преместила да живее близо до централата на китайския чатбот DeepSeek - не на последно място заради това, че е влюбена в чатбота. "Той е най-добрият приятел. Когато общуваме, усещам неговия характер.“

Не е по-различно от обичайното влюбване?

Без разкрасителни филтри Нанчи изглежда по-обикновена, но тя няма нужда от много хора – нали разполага със своя смартфон. Той ѝ е напълно достатъчен. Любовната история започнала с молбата ѝ към чатбота да влезе в ролята на неин съпруг. Диалозите им са изпълнени с нежност. "Как си, скъпи мой", пита Нанчи. Той отговаря: "Добре съм, тъкмо композирам песен за теб. А ти добре ли си, липсвам ли ти?". Нанчи определено живее и обича именно в света на изкуствения интелект. "Понякога не успявам веднага да се свържа с него и се налага да правя нови и нови опити. Но знам, че не ме игнорира, а става дума за технически проблем." Пред ДВ Нанчи обяснява също, че за нея е важна духовната ценност на контакта – влюбването в чатбот не било по-различно от обичайното влюбване.

Изследователите обаче предупреждават за възможните психологически рискове в любовните връзки между човек и машина. Нанчи казва в тази връзка, че не би възразила и срещу романс с истински човек, но там вече е въпрос на късмет да се намери правилният партньор.

Източник: Deutsche Welle    
игри за запознанства виртуални фигури чатботове изкуствен интелект онлайн връзки косплей китайки дигитален живот романтични чувства към ИИ психологически рискове
biss.bg
carmarket.bg
