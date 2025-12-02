ЯМР на Доналд Тръмп - кога, защо и какво показва

Б елият дом публикува в понеделник нови подробности за скорошния ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) на президента Доналд Тръмп, като определи резултатите като „напълно нормални“ и част от рутинния му годишен преглед.

Според резюмето на лекаря на президента, Шон П. Барбабела, е направено разширено кардиоваскуларно и абдоминално образно изследване като превантивна мярка, обичайна за мъже в неговата възрастова група, пише Newsweek.

Докладът гласи, че няма доказателства за стеснение на артерии, възпаление, съсирване или аномалии в сърцето, големите кръвоносни съдове или който и да било коремен орган – всички изглеждат здрави и функционират в нормални граници. Лекарят посочва, че резултатите потвърждават, че Тръмп „остава в отлично общо здраве“.

Здравето на президента беше подложено на засилен обществен интерес тази година, особено след като се появиха снимки на синини по дясната му ръка през февруари, юли и август. Миналата седмица Тръмп реагира на публикация, според която проявявал признаци на умора, настоявайки, че не забавя темпото и че наскоро е преминал „перфектен медицински преглед“.

Статията на New York Times посочи, че американският президент, на 79 години, изглежда е задрямал по време на събитие в Белия дом по-рано този месец, пишейки, че „батерията му показва признаци на износване“.

През януари Тръмп стана най-възрастният човек, встъпил в длъжност като президент на САЩ. По време на кампанията си срещу Джо Байдън той често твърдеше, че неговият съперник, тогава на 81 години, не е умствено или физически способен да изпълнява работата.

Тръмп, който се гордее с енергийните си нива, отговори на статията в Times в сряда сутринта с дълга публикация в Truth Social, в която категорично отхвърли твърденията, че „забавя темпото“, и нарече вестника „враг на народа“. „Радикалните леви лунатици в New York Times, който скоро ще фалира, написаха пасквил срещу мен, че може би губя енергия, въпреки фактите, които показват точно обратното“, написа той.

Той завърши публикацията, заявявайки: „Ще дойде ден, в който енергията ми ще намалее, това се случва с всеки, но с ПЕРФЕКТЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД И ВСЕОБХВАТЕН КОГНИТИВЕН ТЕСТ („който реших отлично“) СЪВСЕМ НАСКОРО ИЗВЪРШЕНИ, това със сигурност не е сега! БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА И НЕКА НАПРАВИМ АМЕРИКА ВЕЛИКА ОТНОВО!!!“

Тръмп каза в неделя, че ще публикува резултатите от ЯМР, на който е бил подложен през октомври като част от годишния си медицински преглед. „Ако искате да го публикуваме, ще го публикувам“, каза Тръмп пред репортери по време на пътуване обратно към Вашингтон от Флорида, добавяйки, че резултатите са „перфектни“.

Той посочи в неделя, че „няма представа“ коя част от тялото е била изследвана. „Беше просто ЯМР“, каза той. „Коя част от тялото? Не беше мозъкът, защото направих когнитивен тест и го реших отлично“.

Кога Доналд Тръмп е направил ЯМР?

Според Белия дом президентът Тръмп е преминал ЯМР през октомври като част от годишния му медицински преглед във военномедицинския център „Уолтър Рийд“. Досега Белият дом беше потвърдил единствено, че образната диагностика е извършена през есента.

Защо Тръмп е направил ЯМР?

В публикуваната от лекаря бележка изследването е описано като част от комплексна оценка за ранно откриване на здравословни проблеми преди появата на симптоми. Самият Тръмп заяви, че не е поискал конкретен тест и не знае коя част от тялото е била изследвана.

Тръмп е в „отлично общо здраве“, според меморандума

Пълният документ гласи:

„Като част от комплексния изпълнителен медицински преглед на президента Доналд Дж. Тръмп беше извършено разширено образно изследване, тъй като мъже на неговата възраст имат полза от подробна оценка на сърдечно-съдовото и абдоминалното здраве. Целта на това изследване е превантивна: да се откриват проблеми рано, да се потвърди общото здравословно състояние и да се гарантира дългосрочна жизненост и функционалност. Образната диагностика на сърдечно-съдовата система е напълно нормална. Няма доказателства за стеснение на артерии, възпаление, съсирване или аномалии в сърцето или големите съдове. Камерите на сърцето са с нормални размери, стените на съдовете изглеждат гладки и здрави, няма признаци на възпаление или съсиреци. Като цяло кардиоваскуларната система показва отлично здраве. Абдоминалната образна диагностика също е напълно нормална. Всички основни органи изглеждат здрави и добре кръвоснабдени. Всичко, което беше изследвано, функционира в нормални граници без остри или хронични проблеми.

ОБОБЩЕНИЕ: Този тип подробна оценка е стандартен за изпълнителен физически преглед при мъже на възрастта на президента Тръмп и потвърждава, че той остава в отлично общо здраве“.

Кога Доналд Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност?

През юли Белият дом публикува меморандум, в който се обяснява, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност (CVI), която неговият лекар описва като „доброкачествена и често срещана“. Администрацията не е посочила точна дата за диагнозата, макар тя да е фигурирала в медицинските му доклади през последните години. Състоянието, обичайно свързано със стареенето и обикновено контролирано чрез консервативно лечение, не е било описвано като пречка за ежедневните му дейности.

В меморандума тази седмица то не се споменава, но предишни документи показват, че е било следено рутинно по време на ежегодните прегледи. Според Белия дом диагнозата „не влияе на способността му да изпълнява служебните си задължения“.