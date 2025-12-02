Свят

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

79-годишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена

2 декември 2025, 07:21
Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро е преминал профилактично изследване с ядрено-магнитен резонанс, което е показало, че той е здрав и сърдечно-съдовата му система е в добро състояние, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

Левит поясни, че при образната диагностика не са открити признаци на стесняване на артериите, нарушен кръвоток или аномалии в сърцето и кръвоносните съдове. Образното изследване на коремната му област също е напълно нормално. Изследванията на коремната му област също са напълно нормални. Тя отбеляза, че мъжете на възрастта на Тръмп често се подлагат на подобни профилактични прегледи.

79-годишният президент наскоро премина магнитно-резонансна томография, като целта на процедурата не бе публично обявена, което предизвика въпроси за прозрачността относно здравето на държавния глава.

Тръмп е известен с чувствителността си към коментари за възрастта и физическото си състояние и миналата седмица лично критикува репортерка от в. "Ню Йорк Таймс" за публикация, обсъждаща влиянието на възрастта върху енергията му, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Тръмп профилактични прегледи
Последвайте ни
Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Студ и мраз: -1 градуса ни чакат във вторник

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Тръмп премина профилактични прегледи, какво е здравословното му състояние

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

Берлин иска „високоефективни“ ДВГ да останат в обръщение след 2035 г.

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Светлините на коледната елха в София грейват тази вечер

Светлините на коледната елха в София грейват тази вечер

България Преди 13 минути

Празничното дърво се намира на площад "Св. Александър Невски"

<p>Тръмп свиква Съвета за национална сигурност</p>

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност заради кризата в отношенията с Венецуела

Свят Преди 33 минути

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел

Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб

Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб

Любопитно Преди 1 час

Основната задача на пациента е да запази кръвния съсирек в лунката и да не пречи на зарастването

Стюардесата Николета беше елиминирана от “Игри на волята”

Стюардесата Николета беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Победата осигури на Теодор-Чикагото ценни предимства

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

България Преди 8 часа

На мястото са изпратени две линейки

Част от центъра на София остана без ток

Част от центъра на София остана без ток

България Преди 9 часа

Станков: Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Свят Преди 10 часа

В петък израелските сили нахлуха в село в Южна Сирия

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Свят Преди 11 часа

Водите от наводненията са започнали да се оттеглят, но са регистрирани няколко нови свлачища

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

България Преди 11 часа

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване

Протест и контрапротест в Стара Загора

Протест и контрапротест в Стара Загора

България Преди 12 часа

Двата протеста бяха разделени от полиция

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

България Преди 13 часа

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни

<p>Напрежение и сблъсъци в центъра на София</p>

Протести в цяла България срещу Бюджет 2026

България Преди 13 часа

Движението в центъра на София беше блокирано

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет

България Преди 14 часа

Недоволните казват, че увеличението е необосновано

.

Тройна битка определя първия елиминиран финалист в “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Алекс, Николета и Теодор-Чикагото се борят за спасение тази вечер

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

Президентът даде начало на 23-тото издание на „Българската Коледа“

България Преди 14 часа

Това стана на тържествена церемония

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 2 декември, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 2 декември, вторник

Edna.bg

Мистериозна почивка получи звезда на Барселона

Gong.bg

Арда застава на пътя на Ботев Пд

Gong.bg

Равносметката след 1 декември: Мирен протест в София, последван от сблъсъци с полиция, палежи, задържани и пострадали

Nova.bg

След токовата авария на протеста: Проблемите с електрозахранването в София продължават

Nova.bg