10-дневната сватба на принца на Бруней започна

В Бруней започнаха тържествата по случай сватбата на принц Абдул и Аниша Иса Калебич, внучка на висш съветник. Празненствата и различните церемонии по повод на събитието ще продължат 10 дни.

В интернет вече се появиха снимки от няколко събития, някои от които са дело на руския фотограф Герман Ларкин, един от най-търсените сватбени фотографи в света (той е снимал сватбата на Бруклин Бекъм и Никола Пелц и сватбата на София Ричи).

Всъщност сватбите в кралския двор на Бруней се отличават с невероятен мащаб, а самият султан на Бруней, бащата на младоженеца, е известен с любовта си към луксозния и екстравагантен - дори по местните стандарти - начин на живот.

