"Хората звучаха отчаяно": Автомобил се вряза в пешеходци по време на парада на "Ливърпул"

К ола се вряза в пешеходци по време на парада на футболния клуб „Ливърпул", предаде Sky News .

Инцидентът е станал, докато хиляди фенове са изпълвали улиците на града, за да отпразнуват победата на "Ливърпул" във Висшата лига.

Говорител на полицията заяви: „В момента се занимаваме със съобщения за пътнотранспортно произшествие в центъра на Ливърпул."

„Бяхме уведомени малко след 18:00 часа днес, понеделник, 26 май, след постъпили сигнали, че автомобил е блъснал няколко пешеходци на улица Уотър."

Автомобилът е спрял на мястото на произшествието и един мъж е задържан.

На мястото са пристигнали екипи на спешна помощ.

„Сцените в Ливърпул са ужасяващи. Мислите ми са с всички пострадали”, написа британският премиер Киър Стармър в Х.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…