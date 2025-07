Хонконг отбелязва 28 години от завръщането си под властта на Пекин

Л идерът на Хонконг Джон Лий заяви днес, че градът е станал по-сигурен и по-конкурентоспособен, по случай 28-ата годишнина от предаването му на Китай. В същото време Европейският съюз осъди репресивния закон за сигурността в китайския специален административен район, наложен преди пет години, предаде Франс прес.

Бившата британска колония беше върната на Китай през 1997 г. по модел на управление, известен като „една държава, две системи“, който гарантира определени свободи и висока степен на автономия.

В миналото 1 юли беше отбелязван със социални движения, но след масовите и понякога изпълнени с насилие продемократични демонстрации през 2019 г. властите вече потискат всякакви прояви на несъгласие, отбелязва АФП.

On this day, 30 June 1997, after 156 years under the Crown, Hong Kong lost its freedom and rule of law.



The Joint Declaration was breached, and one-country-two-systems collapsed under a lawless PRC. Brave citizens waved the colonial flag, longing for benevolent rule. pic.twitter.com/Ex2jNP25Xq — ACM | Australians for Constitutional Monarchy (@acmnorepublic) June 30, 2025

Тъй като тази седмица градът отбелязва и петата годишнина от наложения от Пекин Закон за националната сигурност, главният изпълнителен директор на територията Джон Лий заяви, че основният приоритет на неговата администрация е "високото ниво на сигурност за запазване на висококачественото развитие. Той подчерта и необходимостта от интеграция с китайския икономически план.

През март 2024 г. правителството на Лий прие друг закон за сигурността, считан от властите за необходим за възстановяване на реда, който наказва престъпления като шпионаж и външна намеса.

"Ние изградихме един по-силен Хонконг“, заяви Лий в речта си.

Today is July 1! Let's celebrate the 28th anniversary of Hong Kong's return to the Motherland, promoting prosperity and a brighter future for Hong Kong and the nation!🇭🇰🇨🇳 🥂🎊

👉 https://t.co/O7ZZZO7aZ6 pic.twitter.com/L2Xa8bVfPe — StarBoySAR 🇭🇰 🇨🇳 🥭 (@StarboySAR) June 30, 2025

От 2019 г. 76 души са били осъдени по закона за националната сигурност, а 89 - по новия закон за сигурността.

Вчера ЕС заяви, че "репресивното използване на Закона за националната сигурност е подкопало доверието във върховенството на закона и международната репутация на Хонконг". Брюксел "изразява съжаление, че новото законодателство за национална сигурност въвежда нови престъпления, увеличава наказанията и засилва правомощията на органите за сигурност".

Лигата на социалдемократите (ЛСД), една от последните останали опозиционни партии в Хонконг, официално се разпусна в неделя, като заяви, че е била подложена на "огромен политически натиск" и се опасява за сигурността на своите членове, припомня АФП.