Нидерландия: Пекин използва икономиката си за натиск и шпионаж

К итайският шпионаж, насочен към компании за полупроводници в Нидерландия, се засилва, заяви нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс, цитиран от Ройтерс.

Полупроводниковата индустрия, в която ние сме технологично напредналите, е интересна за Китай, за да присвои интелектуална собственост, каза Брекелманс в интервю в кулоарите на форума за диалог в областта на отбраната и сигурността "Шангри-Ла" в Сингапур.

В годишния си доклад, публикуван през април миналата година, нидерландското военно разузнаване съобщи, че китайски шпиони са се насочили към нидерландската полупроводникова, аерокосмическа и морска индустрия, за да се опитат да укрепят въоръжените сили на Китай, припомня Ройтерс.

На въпроса дали китайският шпионаж е спрял, Брекелманс отговори, че той продължава. В доклади нашата разузнавателна агенция заяви, че най-голямата киберзаплаха идва от Китай и че по-голямата част от киберактивността идва от азиатската страна. Това е така и тази година, също както през 2024 г., така че китайският шпионаж се засилва, отбеляза нидерландският министър.

