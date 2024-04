Хиляди хора ще бъдат подложени на кръвни тестове за деменция в Англия

Н а хиляди хора ще бъде предложен кръвен тест за деменция в Обединеното кралство.

Надеждата е, че повече хора ще имат достъп до грижи, подкрепа и нови лекарствени лечения на по-ранен етап.

Изследването, проведено от Лондонския университетски колеж и Оксфордския университет, ще включва около 5000 доброволци.

Петгодишният проект ще изследва кръвни тестове за болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Понастоящем около една трета от пациентите с деменция никога не получават официална диагноза и остават с безпокойство и несигурност относно състоянието си.

Само около 2% от пациентите имат един от "златните стандартни" тестове за Алцхаймер - или специализирано PET сканиране на мозъка, или спинална лумбална пункция.

И двете могат да покажат наличието на измамни протеини в мозъка като амилоид и тау, които започват да се натрупват до 20 години преди появата на симптомите - но тестовете са скъпи.

Екипът от Оксфорд ще разгледа набор от кръвни тестове, които биха могли да бъдат по-евтин и лесен начин за лекарите да открият ранни признаци на болестта.

Един кръвен тест ще търси следи от тези протеини в кръвта, за да диагностицира болестта на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция. Някои тестове също ще търсят потенциални биомаркери за съдова и фронтотемпорална деменция и деменция с телца на Lewy.

Изследователите също така ще проучат дали кръвните тестове могат да помогнат за откриването на тези заболявания на различни етапи.

Д-р Ванеса Реймонт от Оксфордския университет ръководи проучване, което ще набере доброволци от повече от 50 места за изпитване в Обединеното кралство, всички от които са клиники за памет на NHS.

Тя каза, че въпреки че няколко кръвни теста за деменция вече са показали обещаващи резултати, те имат ограничения.

„Изследванията са склонни да изключват много възрастни хора, етнически малцинства и хора с други медицински състояния, така че трябва да разберем как изглеждат данните в реалния свят, поради което тези проекти са толкова важни.“

