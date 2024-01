Сара Фъргюсън е с диагноза рак на кожата

Х ерцогинята на Йорк е диагностицирана със злокачествен меланом след отстраняването на ракова бенка по време на лечението ѝ от рак на гърдата.

На Сара Фъргюсън са отстранени и анализирани няколко бенки по време на реконструктивна операция след мастектомия, съобщи нейният говорител.

Sarah Ferguson, the Duchess of York, has been diagnosed with skin cancer just months after she battled breast cancer. The new malignant melanoma diagnosis was detected when a dermatologist was removing and analyzing several moles following her mastectomy. https://t.co/BEgQR1EBlq pic.twitter.com/nffIoL4wQM