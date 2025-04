Администрацията на Тръмп искаше обвинения срещу Хилари и Байдън, но мълчи за скандала със Signal

К огато Хилари Клинтън и Джо Байдън бяха подложени на строга проверка за боравенето си с класифицирани материали, висши служители в администрацията на Тръмп, които сега работят в Министерството на правосъдието и в ФБР, настояха за криминални разследвания и строг наказателен отговор, съобщи CNN.

Но днес тези същите лица — включително главният прокурор Пам Бонди, директорът на ФБР Каш Пател, заместник-директорът на ФБР Дан Бонгино и временният прокурор на САЩ Ед Мартин — всички отказват да критикуват публично висши служители на Тръмп, които са използвали приложението Signal, за да споделят планове за военна атака в чат, включващ по невнимание журналист.

Какво се случи?

През март 2025 г. съветникът по националната сигурност Майк Уолц случайно включи журналиста от The Atlantic Джефри Голдбърг в група за съобщения Signal. В тази група, включваща висши служители на администрацията на Тръмп, сред които вицепрезидента Джей ди Ванс и министъра на отбраната Пийт Хегсет, се обсъдиха предстоящи военни операции срещу бунтовниците хути в Йемен. Инцидентът, наречен "Signalgate", доведе до двупартийни призиви за разследване и породи опасения относно сигурността на използването на приложения за лични съобщения за официални комуникации.

Администрацията на Тръмп отрича, че каквато и да било класифицирана информация е била обсъждана в текстовите съобщения, публикувани от The Atlantic относно плановете за бомбардиране на бунтовници в Йемен. Въпреки това, CNN съобщава, че информацията, споделена в чата, е била строго класифицирана към момента на изпращането ѝ.

Бонди, сега най-високопоставен правен служител в страната, енергично защити служителите, участвали в чата на Signal, включително Ванс и Хегсет, като предположи, че е малко вероятно техните действия да бъдат подложени на наказателно разследване. Но преди това тя заявяваше, че както Клинтън, така и нейният помощник Хума Абедин трябва да бъдат обвинени, след като имейли, съдържащи класифицирана информация, бяха открити на компютъра на бившия ѝ съпруг, бившия представител на Демократическата партия Антъни Уайнър.

„Това е въпрос на националната сигурност“, заяви Бонди през януари 2018 г. в интервю за Fox News. „Когато имате разрешение за достъп до строго секретна информация, каквото Хума Абедин имаше, знаете, че нарушавате закона, когато изпращате тези имейли. И няма обективен служител на правоприлагащите органи в тази страна, който да не я обвини за това. Разбирате ли? Никой.“

Бонди многократно постави разследването на имейлите на Клинтън като ясен правен въпрос, в изявления, които бяха прегледани от CNN. Тя подчерта, че „живеем в нация, управлявана от закони“ и че Клинтън „застрашава нашата национална сигурност“.

В четвъртък Бонди защити участниците в чата на Signal, като посочи, че информацията в него е била „чувствителна, но не класифицирана“.

„Това, което трябва да обсъждаме, е, че това беше изключително успешна мисия“, каза тя пред репортери. „Ако искате да говорите за класифицирана информация, говорете за това, което беше в дома на Хилари Клинтън, класифицираните документи в гаража на Джо Байдън.“

Говорител на Министерството на правосъдието заяви, че публичните коментари на Бонди от миналата седмица „говорят сами за себе си“.

По същия начин, Пател, който преди това беше призовавал за тежки присъди за изтичане на класифицирана информация, заяви през 2021 г., когато обсъждаше изтичането на информация в медиите по време на разследването за руска намеса в изборите през 2016 г.: „Изтичането на класифицирана информация е федерално престъпление, наказуемо с над десет години затвор. Това е доста сериозен въпрос. Но никой не е преследван за изтичане на класифицирана информация.“

В друго интервю през септември 2024 г., Пател разкритикува решението на специалния прокурор Робърт Хър да не обвини Байдън за неправомерно боравене с класифицирани документи.

„Пуснаха го да се измъкне“, каза той за Байдън, който беше разследван за класифицирани документи, открити в личната му резиденция в Делауеър. „Просто казаха, че няма значение... вие измислихте нов правен стандарт, за да го оневините и да не го обвините.“

Бонгино, бивш агент на Тайните служби и сега заместник-директор на ФБР, често критикуваше демократите и администрацията на Байдън за неправилното боравене с класифицирана информация и използването на криптирани приложения, за да се избегне отговорност, включително приложението Signal.

„Това беше пародия на справедливостта, няма друг начин да го погледнем“, заяви Бонгино относно препоръката на бившия директор на ФБР Джеймс Коми да не обвинява Хилари Клинтън през 2016 г. „След като съм работил като федерален агент в продължение на 12 години от живота си и като местен полицай преди това, съм добре запознат с елементите на престъпленията и с добрите, солидни федерални случаи. Това беше подигравка.“

„Това, което Джим Коми изложи вчера, че в продължение на 15 минути това, което Клинтън направи, ако беше представено пред съдия и съдебни заседатели, можеше да бъде осъдено само на база тази информация“, добави Бонгино.

В изтритите след това туитове, Бонгино също се заяде с Абедин и попита дали бившият заместник-директор на ФБР Андрю Маккейб е използвал незащитени комуникации за обработка на класифицирана информация.

