Шампанско, лукс и звездни визии: Kак WAGs промениха лицето на Мондиала

С ветовното първенство по футбол на ФИФА не е само игра, голове и спортни емоции. Освен запомнящите се химни и впечатляващите прояви на спортно майсторство, турнирът от десетилетия е и сцена за сериозна доза мода.

И тук не става дума за футболните екипи, въпреки че тазгодишните модели, създадени от Nike, безспорно заслужават внимание. В центъра на модния спектакъл често попадат съпругите и приятелките на футболистите, известни по целия свят като WAGs (от английското Wives and Girlfriends - съпруги и приятелки). На всеки четири години те неизменно заемат местата си край терена, за да подкрепят своите партньори и да го направят със стил.

Истинската „WAG ера“ на световните първенства вероятно започва преди две десетилетия в Германия. Тогава Виктория Бекъм повежда група от английски половинки на футболисти, сред които Шерил Коул, Колийн Рууни, Алекс Къран, Карли Зукър и Нанси Дел'Олио, в бляскава обиколка на курортния град Баден-Баден, разположен в близост до Шварцвалд.

Тяхното посещение включва луксозен престой в Brenner’s Park-Hotel, шумни нощни забавления в популярния италиански ресторант Garibaldi и огромни количества скъпо шампанско.

Но те не са първите съпруги и приятелки, които демонстрират подкрепата си от трибуните. И със сигурност не са последните.

По-долу проследяваме как се е развивал стилът на WAGs през последните 60 години на световните първенства по футбол.

Лесли Нютън, Джудит Хърст, Кей Стайлс, Норма Чарлтън, Пат Уилсън, Карол Пейн и Урсула Банкс на път към лондонски театър в навечерието на финала на Световното първенство

Lesley Newton, Alan Ball’s girlfriend, Judith Hurst, wife of Geoff, Kay Stiles, Nobby’s wife, Norma Charlton, Bobby’s wife, Pat Wilson, wife of Ray, Carol Paine, wife of Terry & Ursula Banks, wife of Gordon on the eve of the 1966 W. Cup Final and off to see the B&W minstrel Show. pic.twitter.com/qGVZPS1Ah0 — Rob Baker (@robnitm) July 10, 2021

На следващия ден Англия побеждава Западна Германия с 4:2 и печели световната титла.

Тина Мур, Джудит Хърст, Кати Питърс и Франсис Бонети, съпруги на футболисти от националния отбор на Англия, се сбогуват с Великобритания на път за Световното първенство в Мексико.

Те придружават английския национален тим за Мондиала, който се провежда през 1970 година, като присъствието им привлича вниманието на медиите още преди началото на турнира. Снимката улавя момента на отпътуването им към Мексико, където Англия защитава световната си титла, спечелена четири години по-рано.

Адриана Скленарикова, тогавашна партньорка на френския национал Кристиан Карембьо, по време на Световното първенство по футбол във Франция

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Моделът от словашки произход е сред най-разпознаваемите половинки на футболисти в края на 90-те години и привлича значително медийно внимание по време на Мондиал 1998, когато подкрепя Карембьо и националния отбор на Франция по пътя към спечелването на световната титла.

Ан-Катрин Бромел, тогавашна приятелка на германския футболист Марио Гьотце, по време на Световното първенство по футбол в Бразилия

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Моделът и инфлуенсър подкрепя националния отбор на Германия от трибуните на Мондиал 2014. По-късно Бромел и Гьотце сключват брак, а самият футболист остава в историята на турнира, след като отбелязва победния гол за Германия във финала срещу Аржентина.

Фърн Хокинс, партньорка на английския футболист Хари Магуайър, по време на Световното първенство по футбол в Санкт Петербург, Русия

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Хокинс е сред най-разпознаваемите половинки на играчите от националния отбор на Англия по време на Мондиал 2018. Тя подкрепя Магуайър от трибуните, докато защитникът играе ключова роля в успешното представяне на английския тим, достигнал до полуфиналите на турнира.

Рафаела Сабо, съпруга на белгийския футболист Аксел Витсел, по време на Световното първенство по футбол в Ал Райян, Катар.

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Сабо подкрепя националния отбор на Белгия от трибуните на Мондиал 2022, проведен в Катар. Тя е сред най-разпознаваемите партньорки на белгийските национали и често присъства на големи международни турнири, в които участва съпругът ѝ Аксел Витсел.