Свят

Хаос, употреба на наркотици и вандализъм: Разкриха последните думи и действия на Лиъм Пейн

Клетвени декларации на свидетелки разкриват нови драматични подробности около трагичната смърт на бившия изпълнител от One Direction Лиъм Пейн. Документите показват хаос, употреба на наркотици и вандализъм часове преди той да падне от терасата

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 17:05
Хаос, употреба на наркотици и вандализъм: Разкриха последните думи и действия на Лиъм Пейн
Източник: Getty Images

С ледствието около трагичната смърт на бившия изпълнител от популярната момчешка група One Direction Лиъм Пейн разкри нов сноп от критични подробности. Информацията се съдържа в клетвените декларации на две жени от ескорт услуги, които са били сред последните хора, прекарали часове с него в деня на смъртта му — 16 октомври 2024 г. Огласените документи хвърлят допълнителна светлина върху смущаващото поведение на певеца малко преди той да падне фатално от терасата на хотелската си стая в Буенос Айрес, пише Daily Mail.

  • Престой в Аржентина и начало на хаоса

Лиъм Пейн пристига в Аржентина заедно с приятелката си Кейт Касиди и аржентинския си бизнес партньор Роджър Норес. В началото на престоя си певецът е спазвал пълна въздържателност, докато е изчаквал одобряването на американската си виза.

Сериозният срив настъпва, след като в нетрезво състояние той започва скандали с персонала на първоначалния си хотел, което налага спешното му преместване в друг хотел.

Сутринта на 16 октомври певецът се свързва чрез мобилното приложение WhatsApp с две жени от агенция за ескорт. В стаята си той поръчва шампанско и две бутилки уиски, като свидетелките разкриват, че са го видели да консумира синтетични наркотици (метамфетамин) с помощта на станиол.

  • Вандализъм и разрушаване на скъпоценности

След доброволен интимен контакт между тях възниква остър спор за договореното заплащане от 5000 долара. Тъй като Пейн не е разполагал с достатъчно пари в брой на място, той предложил марковия си часовник на стойност 30 000 долара. Когато жените отказали и настояли за сумата в брой, той чупи часовника, заявявайки, че парите нямат значение за него, защото има възможност да плати всичко.

Лиъм Пейн – един живот, изпълнен с борби
10 снимки
Лиъм Пейн
Лиъм Пейн
Лиъм Пейн
Лиъм Пейн

В състояние на силен афект и тежко опиянение музикантът нанася няколко юмручни удара по телевизора в стаята, след което изгонил жените. По-късно той ги помолил да се върнат, като им се извинил и искал да останат, но около 16:00 часа те окончателно напуснали хотела. Малко по-късно, около 17:07 часа, настъпва фаталният инцидент.

Разследването допълва още, че личният му психиатър наскоро се е отказал от лечението му поради системния му отказ да спре алкохола, докато приема силни антидепресанти.

Редактор: Стела Христова
Лиъм Пейн трагична смърт One Direction разследване наркотици алкохол ескорт услуги Буенос Айрес
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