"Хамас" съобщи, че ще върне телата на четирима заложници

"Хамас" обяви, че в четвъртък ще предаде телата на четирима заложници, сред които и най-младите жертви, пленени от палестинската въоръжена групировка.

Говорителят на "Хамас" Халил ал-Хая съобщи, че сред тях са телата на семейство Бибас – майката Шири и нейните малки синове Кфир и Ариел, които по време на отвличането на 7 октомври 2023 г. са били на девет месеца и четири години. "Хамас" твърди, че те са загинали при израелски бомбардировки, но Израел не е потвърдил тази информация. Бащата на децата, Ярден Бибас, беше освободен от "Хамас" по-рано този месец.

Ал-Хая обяви също, че в събота "Хамас" ще освободи шестима живи заложници – двойно повече от първоначално договореното.

В замяна Израел ще освободи всички жени и непълнолетни лица, арестувани след октомври 2023 г., и ще позволи прехвърлянето на специализирана техника за разчистване на развалините в Газа през границата с Египет.

„Групата се е съгласила да предаде четири тела на окупационните затворници в четвъртък, 20 февруари, включително телата на семейство Бибас“, заяви ал-Хая.

През ноември 2023 г. "Хамас" обяви, че семейството е загинало при израелски въздушен удар, но не предостави доказателства. Израелските власти изразиха сериозни опасения за съдбата им, но не потвърдиха смъртта им.

Израелски служител каза пред Ройтерс, че загиналите заложници ще бъдат идентифицирани в Израел, преди имената им да бъдат официално обявени.

В изявление семейството на Бибас заяви:

"През последните няколко часа бяхме в смут след съобщението на говорителя на "Хамас" за планираното завръщане на нашите Шири, Ариел и Кфир този четвъртък като част от фазата на освобождаване на останките на заложниците.

Искаме да изясним, че макар да сме запознати с тези доклади, все още не сме получили официално потвърждение по този въпрос.

Докато не получим окончателно потвърждение, нашето пътуване не е приключило."

