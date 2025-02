"Хамас" потвърди: Освобождаването на заложници ще се състои в събота по план

"Хамас" заяви в официално изявление в четвъртък, че ще освободи следващата група заложници според предварително договорения план, в съответствие със споразумението за прекратяване на огъня с Израел.

В изявлението се подчертава още, че египетските и катарските посредници са потвърдили ангажимента си да работят за „премахване на пречките и затваряне на пропуски“ в процеса.

Hamas says it will free more Israeli hostages on Saturday as originally planned



