Гладуване, заплахи и малтретиране: Родителите на освободени заложнички от Хамас споделят подробности

Р одителите на четири млади израелски заложнички, освободени от плен на Хамас в Газа, разказаха пред BBC за ужасяващите изпитания, през които дъщерите им са преминали. Те споделят, че младите жени са били подложени на малтретиране, включително гладуване, сплашване и заплахи от въоръжени мъже, както и принуда да готвят и чистят.

Разказите им разкриват, че заложниците са били държани в подземни тунели и сгради, където са ставали свидетели на физическо насилие и са били принуждавани да участват в пропагандни видеоклипове на Хамас. В един от случаите дори били заставени да инсценират собствената си смърт.

Въпреки всичко, жените намирали сили да продължат напред чрез споделяне на истории, рисуване и водене на дневници.

Нито една от освободените жени не е давала интервюта за медиите след освобождението си, а родителите им подчертават, че пълните подробности за преживяното от тях все още излизат наяве. Някои детайли остават неизказани от съображения за сигурност на заложниците, които все още се намират в Газа. Три от четирите жени, чиито родители говориха пред BBC, са били войници, отвлечени от армейската база Нахал Оз близо до Газа на 7 октомври 2023 г.

По време на 15-е месеца, прекарани в плен, достъпът на заложниците до храна и отношението към тях от страна на пазачите варирали. Те били премествани между различни локации, рядко виждали дневна светлина.

