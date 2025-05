"Хамас“ освобождава заложника Идън Алекзандър

"Хамас“ ще освободи днес заложника Идън Алекзандър, който има двойно гражданство - на САЩ и Израел, и се смята за последния оцелял американски заложник на ислямистката палестинска групировка в ивицата Газа, каза говорител на военното крило на движението - Бригадите "Изедин ал Касам“, цитиран от Ройтерс.

Двадесет и една годишният заложник, който е държан от палестинската въоръжена групировка в Газа повече от 580 дни, е роден и израсъл в Ню Джърси. Той е бил пленен от "Хамас“ по време на кървавите атаки на 7 октомври 2023 г.

"Много е вероятно Идън да бъде освободен днес или утре, във вторник, но за това е необходимо да бъдат осигурени условия на терен“, заяви по-рано източник от "Хамас“ пред Франс прес, като добави, че групировката е поискала от американските посредници "спиране на всички израелски военни операции“ по този повод.

Движението не е планирало никаква публична церемония във връзка с освобождаването на Алекзандър, добави източникът.

My Thoughts on the Hamas Terror Deal with Trump and the USA;



Hamas made a deal with the U.S. to release Israeli-American hostage Edan Alexander. He’s supposed to be freed tomorrow at 12:00 PM.



Let’s be clear: @Israel is not part of this deal.

We’re NOT opening our borders.… pic.twitter.com/4L7lkx7eJO