"Хамас" обяви, че е пуснала американски заложници

П алестинската групировка "Хамас" обяви днес, че е освободила американка и дъщеря ѝ, държани за заложници в Газа след атаката на ислямистите срещу Израел на 7 октомври, предаде "Франс прес".

Военен говорител на групировката каза в изявление, че двете заложнички са били освободени "по хуманитарни съображения в резултат на посредничеството на Катар".

По официални данни на Израел, "Хамас" държи около 200 заложници, отвлечени при нападението на израелска територия.

