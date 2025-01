Гърция обяви четиридневен национален траур в памет на Костас Симитис

Г ръцкото правителство обяви четиридневен национален траур в памет на починалия днес бивш гръцки премиер Костас Симитис, съобщават гръцките медии.

Почина бившият премиер на Гърция Костас Симитис

Той ще бъде погребан на 9 януари, като разходите по погребението ще бъдат поети от държавата, информира агенция АНА-МПА.

Симитис беше съосновател и председател на Общогръцкото социалистическо движение (ПАСОК) от 30 юни 1996 до 8 февруари 2004 г. Той пое партийния ръководен пост след историческия лидер на ПАСОК Андреас Папандреу. Симитис беше премиер на Гърция от 21 януари 1996 до 10 март 2004.

