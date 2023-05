Гръцки бизнесмен е арестуван за подпомагане на руски отбранителни организации

П равосъдното министерство на САЩ обяви ареста на гръцки бизнесмен, за когото се смята, че е издавал на Русия технологични тайни от разработките на оръжия следващо поколение, предаде телевизия „СКАЙ“.

Гръцкият бизнесмен Никос Богониколос е арестуван на 9 май в Париж и се очаква да бъде екстрадиран в САЩ.

Богониколос и неговото дружество „Аратос“ са действали като изпълнител на поръчки в отбраната за НАТО и други съюзнически държави, но същевременно са подпомагали военната сила на Русия, заяви нюйоркският прокурор Брайън Пийз.

