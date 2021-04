Григор Димитров взе само 2 гейма срещу Рафаел Надал

Г ригор Димитров загуби от Рафаел Надал и по този начин участието му на Мастърса в Монако приключи. Испанецът победи българина за 55 минути игра на централния корт в Княжеството, след като затвори мача при 6:1, 6:1 в своя полза и вече е в следващата фаза от надпреварата, пишат от gong.bg.

Racing into the quarter-finals like 🏃🏻



🇪🇸 @RafaelNadal reaches the last eight in Monte-Carlo for the 16th time with a dominant 6-1, 6-1 win over Grigor Dimitrov.#RolexMCMasters pic.twitter.com/cfNFf9Fop7