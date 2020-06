Tреньор на Гришо за бащата на Джокович: Няма как да падне по-ниско

Б ившият треньор на Григор Димитров - Даниел Валверду се възмути от думите на Сърджан Джокович, съобщава NOVA.

"Моля, не му давайте трибуна за изява, която не заслужава. Той не може да падне по-ниско", казва венецуелецът, обръщайки се в Туитър към спортния журналист на английското издание "Телеграф" - Саймън Бригс, направил интервюто с бащата на Новак Джокович.

Сърджан директно заяви, че Григор Димитров е виновен за огнището на коронавирус сред тенис елита. Бащата на Новак твърди, че Григор не се е тествал преди началото на благотворителния турнир в Сърбия и Хърватска.

В официално изявление мениджърът на Димитров обаче съобщи, че Григор е кацнал директно в Белград след тримесечна пълна изолация.

Същевременно стана ясно, че и Новак Джокович, който е заразен, е отказал да се тества за коронавирус преди турнира.

Please don’t give him a bigger voice than he deserves @simonrbriggs This is as low as it gets. https://t.co/eEzyG38ld1