Григор откровен за паник атаките и трите пъти, в които е бил готов да се откаже от тениса

Н ай-добрият български тенисист, Григор Димитров, сподели, че три пъти е бил близо до прекратяване на кариерата си.

В скорошно интервю Григор Димитров разкри борбите си с психичното здраве, споделяйки, че се е сблъсквал с моменти на силна тревожност и паник атаки, дори по време на мачове. Той подчерта важността на комуникацията, заявявайки: “Мисля, че винаги помага, когато можеш да говориш с хората и да споделяш.”

Димитров призовава колегите си спортисти да бъдат по-открити относно преживяванията си, признавайки, че, въпреки че тенисът е индивидуален спорт, всеки преминава през лични предизвикателства.

“Това е много индивидуален спорт”, но това не означава, че не трябва да се подкрепяме взаимно, отбеляза той.

(Видеото е архивно: Джокович и Димитров преди мача в София)

Dimitrov has something very important to say. Please, listen.



He has been dealing with anxiety, panick attacks and loneliness. It is important to him to open up as a man.



This is an important topic.



Interview done by @SpilXperten, who as the only written media present. pic.twitter.com/FM8v5YeOi4