Григор Димитров се ядоса на фен в Шанхай (ВИДЕО)

Г ригор Димитров се ядоса на фен след успеха си над Алексей Попирин на „Мастърса“ в Шанхай. Българинът влезе в пререкание и нападна вербално човек, докато си проправяше път сред феновете след победата над Попирин, предава БГНЕС.

На видеоклипове се вижда как 33-годишният ни тенисист чува нещо зад гърба си и се обръща, сочейки с пръст някого от тълпата привърженици.

Looks like someone tripped up Dimitrov after the match, Grigor was very unhappy about it. Not the best security… pic.twitter.com/ijF3zvL2FV