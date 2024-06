В капана на “гръмотевична клетка“: Градушка изпочупи самолет по време на полет

С амолет на Австрийските авиолинии е бил сериозно повреден от градушка.

Летателното превозно средство е попаднало в “гръмотевична клетка“ в неделя, съобщиха от Австрийските авиолинии.

Буреносната клетка е въздушна маса, която съдържа възходящи и низходящи течения, които могат да предизвикат турбуленция, когато самолетът се сблъска с нея.

Austrian Airlines Flight Suffers Significant Hail Damage, with the nose of the jet partially torn off.



[Austrian Airlines,Hailstorm,Hail damage,Flight OS434]#OS434 #AustrianAirlines #Vienna



Source: @emm.ely/Instagram

ABC News pic.twitter.com/Qmi5oX25j0 — The World Times (@worldtimes_in) June 10, 2024

Самолетът със 173 пътници и шестима души екипаж на борда от Палма де Майорка в Испания до Виена, Австрия, се приземи благополучно във Виена, предаде CNN.

По време на полета е подаден сигнал за спешна помощ, съобщава австрийската компания.

A hail storm caused extreme damage to an Austrian Airlines plane flying from Mallorca, Spain to Vienna, Austria. Part of the plane’s nose was ripped off, exposing radar equipment, and smashing the cockpit windows. @TrevorLAult has details. https://t.co/hNhQAo3L8E pic.twitter.com/lscRJk8qwG — World News Tonight (@ABCWorldNews) June 11, 2024

В социалните мрежи се вижда, че носът на самолета е сериозно повреден, горната част на пилотската кабина е огъната, а стъклата на прозорците са напукани.

"Самолетът Airbus A320 е бил повреден от градушка по време на полет OS434 от Палма де Майорка до Виена. Летателното средство е попаднало в клетка на гръмотевична буря, която според екипажа в пилотската кабина не е била видима на метеорологичния радар", се казва в изявление на авиокомпанията.

#Hail damage on a Austrian airlines plane yesterday on a flight from #mallorca dispite the damage the plane landed safely at VIE airport. pic.twitter.com/xtLje28IZ4 — SOMERSET & BRISTOL WEATHER (@west_weather) June 10, 2024

Според текущата информация двата предни прозореца на пилотската кабина на самолета, радиумът и някои панели са били повредени от градушката, предава CNN.

В момента се извършва проверка за конкретна оценка на щетите.

Това се случва след инцидента от миналия месец с полет SQ321 на Сингапурските авиолинии, когато един пътник загина, а повече от 70 бяха ранени, след като самолетът попадна в силна турбуленция. По-късно същата седмица 12 души бяха ранени по време на полет на ”Катар еъруей” от Доха до Дъблин.

* Във видеото: Самолетни катастрофи, хванати в точния момент!

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase