Глобалното затопляне се отрази пагубно на емблематична японска планина

Д о края на ноември остават броени дни, но емблематичната японска планина Фуджи все още е без сняг, което е последният случай без снежна покривка от началото на записите преди 130 години, предаде CNN.

Върховете на най-високата японска планина обикновено са покрити със сняг в началото на октомври, но от вторник насам върхът остава гол - алармирайки за въздействието на климатичната криза върху една от най-обичаните забележителности в страната.

Първият сняг е сигнал за настъпването на зимата. То следва летния сезон за изкачване, който тази година приключи на 10 септември.

Снежните шапки започват да се образуват на Фуджи средно на 2 октомври, а миналата година по данни на Японската метеорологична агенция те са били регистрирани на 5 октомври - въпреки че обществената телевизия NHK съобщи, че по-голямата част от тях са се стопили в началото на ноември поради високите температури.

Местната метеорологична служба на Кофу в Япония, която всяка година от създаването си през 1894 г. обявява първия сняг на Фуджи, все още не е направила това тази година, като се позовава на необичайно топлото време.

„Високите температури в Япония продължават още от лятото“, казва пред CNN във вторник Шиничи Янаги, служител по метеорология в офиса в Кофу.

Липсата на сняг към 29 октомври надминава предишния рекорд от 26 октомври, поставен през 1955 г. и 2016 г., каза той.

Тази година Япония отбеляза най-топлото си лято от началото на статистиката през 1898 г., съобщи Метеорологичната агенция през септември.

Средната температура от юни до август е била с 1,76 градуса по Целзий по-висока от нормалната, като е надминала предишния рекорд от 1,08 градуса, поставен през 2010 г., съобщи агенцията.

Япония остана необичайно топла и през есента, като през първата седмица на октомври в поне 74 града бяха регистрирани температури от 30 градуса по Целзий (86 градуса по Фаренхайт) или по-високи, според анализ на изследователската група с нестопанска цел Climate Central.

