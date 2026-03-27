"Голяма грешка": Тръмп с остра критика към Великобритания

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова остра критика към Великобритания за позицията й относно войната срещу Иран, заявявайки, че премиерът Киър Стармър е допуснал „голяма грешка“ и омаловажи британските военни кораби, наричайки ги „играчки“, предаде ДПА.

Американският президент също така отрече, че трансатлантическото напрежение ще се отрази на планираното посещение на британския крал в САЩ.

Тръмп каза, че е „много разочарован“ от „шокиращия“ отказ на премиера Стармър да позволи на американските сили да използват бази на Кралските военновъздушни сили при първата вълна от американо-израелски атаки срещу Иран.

Говорейки за базата на САЩ и Великобритания на остров Диего Гарсия в архипелага Чагос в Индийския океан, Тръмп заяви: „Когато имахме нужда от острова, за да приземим този прекрасен бомбардировач B2, ни казаха, че не можем да го използваме“

„Трябваше да летим обратно до Мисури, което е 17-часов полет, вместо няколко часа. И аз казах: "Шегувате ли се?". Това не е добре. Те направиха голяма грешка“, заяви Тръмп по адрес на британците.

За Стармър той добави: „Мисля, че е чудесен човек, но направи нещо шокиращо. Не искаше да ни помогне.“

Британското правителство даде на по-късен етап разрешение от британски бази да бъдат предприети „отбранителни“ действия на САЩ срещу ирански ракетни позиции. Това стана след като Иран изстреля балистични ракети към Диего Гарсия

По адрес на британците Тръмп освен това заяви: „Чухме от Великобритания – това беше преди три седмици – "ще изпратим нашите самолетоносачи", които между другото не са най-добрите. Те са играчки в сравнение с това, което имаме ние. Но чухме от тях „Но, ще изпратим самолетоносач, когато войната свърши". Казах им: "О, чудесно, благодаря ви много. Не си правете труда. Не ни трябва".

Тръмп също така подчерта, че държавното посещение на крал Чарлз Трети ще се състои. „Той ще бъде тук съвсем скоро, както знаете, ще имаме държавна вечеря“, каза Тръмп. „Ще бъде страхотно“, допълни той.

Появиха се призиви историческото кралско посещение в САЩ да бъде отменено или отложено заради продължаващата криза в Близкия изток. Посещението все още не е официално обявено, но се очаква кралят и кралица Камила да посетят Вашингтон и Ню Йорк през април по случай 250-годишнината от американската независимост.

Президентът на САЩ разкритикува Германия за това, че не допринася за усилията за обезопасяване на Ормузкия пролив, като заяви, че намира за „неуместно“ германски представители да казват, че конфликтът в Иран не е тяхна война.

По време на заседание на правителството, състояло се в Белия дом, Тръмп не спомена поименно кой от Германия е направил подобно изявление, а каза само, че това е бил коментар на "ръководителя на Германия“.

Няколко високопоставени германски служители направиха подобни изявления през последните дни. Канцлерът Фридрих Мерц заяви по време на посещение в Норвегия, че Германия не участва във войната и не желае това да се промени. Министърът на отбраната Борис Писториус и вицеканцлерът Ларс Клингбайл също казаха: „Това не е наша война.“

Тръмп заяви, че е отговорил на тази позиция, отбелязвайки: „Е, Украйна също не е наша война.“

Президентът на САЩ поиска от съюзниците от НАТО да помогнат за осигуряване на корабоплаването през Ормузкия пролив, който е блокиран от Иран и който е ключов за световната търговия с нефт и природен газ. След като съюзниците не откликнаха на молбата му, Тръмп многократно ги разкритикува с най-силни думи.

Тръмп обяви предприемане на действия за осигуряване на заплащането на 50 000 служители по сигурността на летищата, след като постигането на споразумение в Конгреса за справяне с недостига на персонал се провали и доведе до сериозни затруднения в пътуванията в цялата страна.

Тръмп нареди на министерството на вътрешната сигурност незабавно да изплати възнагражденията на агентите от Агенцията за транспортна сигурност, за да се справи администрацията с тази извънредна ситуация и бързо да спре хаос по летищата.

Близо 500 служители по сигурността на летищата са напуснали работа от началото на частичното спиране на работата на правителството през февруари, съобщиха от министерството на вътрешната сигурност. Спор в Конгреса относно финансирането на ведомството принуждава служителите на Агенцията за транспортна сигурност да работят без заплащане.

Не е ясно колко дълго ще стигнат средствата, които сега ще бъдат отпуснати по разпореждане на Тръмп.

Демократите в Конгреса блокираха финансирането на министерството, настоявайки за промени в правилата, регулиращи имиграционните операции, след като агенти на миграционната служба убиха по време на операции в Минеаполис двама американски граждани.

Републиканците отхвърлиха многократните предложения на демократите да се финансира отделно Агенцията за транспортна сигурност, докато се водят преговори за реформи в начина на работа на агентите от Агенцията за имиграционен и митнически контрол.

В сряда от Агенцията за транспортна сигурност повториха, че тя може да бъде принудена да затвори по-малки летища, ако проблемите с персонала се задълбочат.

Над 11% от служителите на Агенцията, или 3120 агенти, не са се явили на работа в сряда, като много по-високи нива на отсъствия – от 30% или повече – са отчетени на летище "Джон Кенеди" в Ню Йорк, на двете летища в Хюстън, както и на летища в Балтимор, Ню Орлиънс и Атланта.

Тръмп заяви, че може да разположи части от Националната гвардия по летищата, за да отговори на нуждите от сигурност.

Републиканци и демократи в Сената продължават да обсъждат предложение, което ще позволи възобновяване на финансирането за Агенцията за транспортна сигурност и на други агенции към министерството на вътрешната сигурност, като същевременно част от финансирането за имиграционния контрол ще остане замразено.

Въздушният трафик в САЩ е увеличен заради пролетната ваканция. Той е с около 5% по-висок спрямо миналата година. През последните дни отсъствията на служители на Агенцията надхвърлят 10%, което води до забавяне с часове при проверките за сигурност на някои летища.

Стотици американски имиграционни агенти и служители по разследванията към министерството на вътрешната сигурност бяха разположени в 14 летища в САЩ от понеделник, за да подпомогнат за проверките по сигурността.