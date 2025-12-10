Свят

Донор на сперма предаде ген за рак на близо 200 деца по света

"Някои от децата са развили дори два различни вида рак, а други вече са починали в много ранна възраст", каза Д-р Едуиж Каспер

10 декември 2025, 10:37
Донор на сперма предаде ген за рак на близо 200 деца по света
Източник: Istock

Д есетки семейства по света са използвали сперма от анонимен донор, без да знаят, че той е носител на ген с 90% риск от рак, а ново разследване на 14 медии разкрива, че броят на засегнатите деца е най-малко 197.

Спермата е от мъж, който е започнал да дарява като студент срещу заплащане, започвайки от 2005 г. Семенната му течност е използвана от жени в продължение на около 17 години, предаде BBC.

Самият той е здрав и е преминал успешно всички проверки при даряването. ДНК в някои от неговите клетки обаче е мутирала още преди раждането му.

Мутацията е увредила гена TP53, който има ключова роля в предпазването на клетките от превръщането им в ракови. Макар повечето клетки в тялото на донора да не съдържат опасния вариант на гена, до 20% от сперматозоидите му са го носили.

Всяко дете, заченато със засегнат сперматозоид, ще има мутацията във всяка клетка на тялото си. Това състояние е известно като синдром на Ли-Фраумени и носи до 90% риск от развитие на рак, особено в детска възраст, както и на рак на гърдата по-късно в живота.

„Това е ужасяваща диагноза“, казва пред BBC проф. Клеър Търнбул, генетик по онкологични заболявания в Института за изследване на рака в Лондон. „За едно семейство е много трудно да се примири с такава диагноза, това е доживотно бреме да живееш с този риск. Ясно е, че е опустошително.“

Хората с този синдром се нуждаят от ежегодни ядрено-магнитни резонанси на тялото и мозъка, както и от ултразвукови прегледи на корема, за да се опитват да открият тумори навреме. Жени често избират да отстранят гърдите си, за да намалят риска от рак.

От Европейската банка за сперма заявиха, че „самият донор и членовете на семейството му не са болни“ и подобна мутация „не се открива превантивно чрез генетичен скрининг“. Те добавиха, че са „блокирали незабавно“ донора, след като проблемът със спермата му е бил открит.

Десетки засегнати семейства

Лекари, които са лекували деца с рак, свързан с донорство на сперма, са изразили притесненията си пред Европейското дружество по човешка генетика тази година. Те са съобщили, че са открили варианта при 23 от 67 известни по това време деца. Десет от тях вече са били диагностицирани с рак.

Чрез запитвания по Закона за достъп до обществена информация и интервюта с лекари и пациенти, разследването разкрива, че от спермата на донора са родени значително повече деца.

Броят им е най-малко 197, но това може да не е окончателната цифра, тъй като не са получени данни от всички държави. Не е известно и колко от тези деца са наследили опасния вариант на гена.

Д-р Едуиж Каспер, генетик по онкологични заболявания в университетската болница в Руан, Франция, която представи първоначалните данни, заяви пред разследващия екип: „Имаме много деца, които вече са развили рак. Някои от тях са развили дори два различни вида рак, а други вече са починали в много ранна възраст.

Селин (името е псевдоним) е самотна майка от Франция, чието дете е заченато със спермата на донора преди 14 години и носи мутацията. Тя получила обаждане от клиниката по фертилитет в Белгия, която е използвала, с настояване да изследва дъщеря си.

Тя казва, че „няма абсолютно никакви лоши чувства“ към донора, но определя като неприемливо това, че ѝ е предоставена сперма, която „не е била чиста, не е била безопасна и е носила риск“. Сега тя знае, че заплахата от рак ще тегне над тях до края на живота им.

„Не знаем кога, не знаем какъв вид рак и не знаем колко пъти ще се случи“, казва тя. „Разбирам, че има голяма вероятност това да стане и когато се случи, ще се борим. Ако са няколко пъти, ще се борим няколко пъти.“

Спермата на донора е използвана от 67 клиники по фертилитет в 14 държави - сред които Грузия, Дания, Гърция, Германия и Испания. Те вече са информирани.

В световен мащаб няма закон, който да ограничава колко пъти може да се използва спермата на един донор. Отделните държави обаче определят свои собствени лимити. Европейската банка за сперма признава, че тези ограничения „за съжаление“ са били нарушени в някои страни.

В Белгия например един донор може да бъде използван от не повече от шест семейства. В този случай обаче 38 различни жени са родили 53 деца от въпросния донор.

Проф. Алън Пейси, експерт по репродуктивна медицина, коментира, че случаят е „ужасен“ за всички замесени, но би било невъзможно спермата да стане напълно безопасна.

Не можеш да изследваш за всичко. При сегашните процедури за скрининг ние приемаме само 1% или 2% от всички мъже, които кандидатстват за донори на сперма. Ако го направим още по-строг, няма да имаме никакви донори на сперма – тук трябва да се намери баланс“, обяснява той.

Сара Норкрос, директор на независима благотворителна организация за хора, засегнати от безплодие и генетични заболявания, коментира: „Трябва да се направи повече, за да се намали броят на семействата, които се раждат в световен мащаб от едни и същи донори. Не разбираме напълно какви ще бъдат социалните и психологическите последици от това да имаш стотици полубратя и полусестри. Това може да бъде травмиращо.“

Източник: BBC    
