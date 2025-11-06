Свят

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Нарушителят е арестуван

6 ноември 2025, 10:59
Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)
Източник: Getty Images

П резидентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че ще повдигне обвинения срещу мъж, който я е опипвал по време на публична проява.

Видео, заснето с мобилен телефон във вторник, показва как Шейнбаум разговаря с група свои поддръжници на улица близо до Националния дворец в Мексико Сити.

На записа се вижда как мъж се приближава към нея отзад, опитва се да я целуне по врата и поставя ръце върху тялото ѝ.

Шейнбаум бързо се отдръпва, а член на екипа ѝ се намесва, но тя изглежда видимо разтърсена. Нарушителят е арестуван.

„Моето мнение е, че ако не подам жалба, какво ще се случи с другите мексикански жени? Ако го направят на президента, какво остава за всички жени в страната ни?“, заяви Шейнбаум на пресконференция в сряда.

„Реших да повдигна обвинения, защото това е нещо, което преживях като жена – нещо, което всички ние, жените, преживяваме в нашата страна“, каза тя. „Случвало ми се е и преди – когато не бях президент, когато бях студентка.“

Тя добави, че е решила да продължи с обвинението, тъй като заподозреният е тормозил и други жени в тълпата.

„Трябва да се постави граница“, подчерта тя.

Женски правозащитни организации и феминистки коментатори заявиха, че инцидентът е показателен за дълбоко вкоренения мачизъм в мексиканското общество – култура, в която някои мъже смятат, че имат право да се държат неуважително дори към президента, ако тя е жена.

Фемицидът също остава сериозен проблем в Мексико, като се изчислява, че цели 98% от убийствата на жени по полов признак остават ненаказани.

Шейнбаум обеща да се заеме с този въпрос още по време на предизборната си кампания, но засега в управлението ѝ няма видими подобрения по отношение на насилието над жени.

Инцидентът се случва на фона на засилени дискусии относно сигурността на президента и на политиците като цяло.

Като държавен глава, Шейнбаум следва подхода на своя предшественик Андрес Мануел Лопес Обрадор – поддържа близък и постоянен контакт със своите поддръжници по улиците и по време на обществени прояви.

Понякога това поражда опасения за сигурността ѝ, но на последната си пресконференция тя потвърди, че няма намерение да променя политиката си за директно общуване с гражданите.

Инцидентът се случи само няколко дни след убийството на Карлос Манзо – кмета на град Уруапан в насилствения щат Мичоакан, по време на честванията за Деня на мъртвите.

Манзо беше настоявал Шейнбаум за по-голяма федерална подкрепа в борбата с наркокартелите. Миналата година около 35 кандидати бяха убити по време на предизборната кампания – смятана за най-кървавата в съвременната история на Мексико.

Откакто встъпи в длъжност, Шейнбаум е постигнала известен напредък в подобряването на сигурността в страната, особено по отношение на ограничаването на трафика на фентанил – ключов въпрос в отношенията с нейния американски колега, президента Тръмп.

Източник: ВВС    
Клаудия Шейнбаум Мексико Сексуален тормоз Насилие над жени Повдигане на обвинения
