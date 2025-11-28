Любопитно

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Освен това методът може да помогне и при алергии

28 ноември 2025, 08:05
Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките
Източник: iStock

З апочва с леко драскане в задната част на гърлото. След това, кихане. След това кашлица, подсмърчане и пълна конгестия, със или без треска , в продължение на няколко непоносими дни.

Вирусните инфекции на горните дихателни пътища – известни още като обикновена настинка – засягат всеки, обикновено три пъти годишно, като траят средно девет дни.

Настинките не се лекуват с антибиотици, а повечето лекарства без рецепта дават най-много скромни резултати.

През последните години се появиха изследвания, демонстриращи ефективността на древната практика на промиване на носа с физиологичен разтвор в борбата с обикновената настинка както при възрастни, така и при деца.

Назалното промиване с физиологичен разтвор не само намалява продължителността на заболяването, но и намалява предаването на вируса на други хора, минимизира нуждата от антибиотици и дори може да намали риска от хоспитализация на пациента. Още по-хубавото е, че струва стотинки и не изисква рецепта.

Асистент-професор по медицина и практикуващ лекар в Охайо препоръчва един древен индийски метод, а именно промиване на носа с физиологичен разтвор.

Въпреки че пациентите реагират скептично, те често се връщат, за да му кажат, че тази практика е променила живота им. Тя не само помага при вируси на горните дихателни пътища, но и помага за справяне с алергии, хронична конгестия, постназално запушване и повтарящи се синусови инфекции.

Какво представлява назалното промиване с физиологичен разтвор?

Назалното напояване с физиологичен разтвор е процес, при който носната кухина се потапя в солен разтвор. В някои проучвания това се постига с помощта на бутилка с помпа-спрей .

В други случаи участниците използваха традиционен нети пот, който представлява съд, наподобяващ чайник.

Нети потът може да се проследи до 15-ти век. Той привлича широк интерес в САЩ през 2012 г., след като д-р Оз го демонстрира в „Шоуто на Опра Уинфри “.

Но това не е единственото устройство, което исторически е било използвано за подобни цели. Древногръцките и римските лекари са имали свои собствени устройства за промиване на носа . Подобни практики са били обсъждани дори в медицински списания като The Lancet преди повече от век, през 1902 г.

Как работи напояването на носа с физиологичен разтвор?

Назалният физиологичен разтвор има няколко ключови предимства. Първо, той физически отмива отломките от носния проход. Това включва не само слуз и коричка, но и самия вирус, заедно с алергени и други замърсители на околната среда.

Второ, солената вода е с малко по-ниско pH в сравнение със сладката вода. Киселинността ѝ създава среда, негостоприемна за вирусите и затруднява размножаването им.

Трето, назалният физиологичен разтвор помага за възстановяване на действието на част от нашата естествена защитна система, която е съставена от микроскопични, подобни на власинки израстъци, наречени реснички, които покриват повърхността на носния проход. Тези реснички се движат координирано, за да действат като ескалатор, изтласквайки вируси и други чужди частици от тялото. Назалното напояване с физиологичен разтвор помага за ефективното функциониране на тази система.

Какво показва изследването

Проучване на повече от 11 000 души, публикувано в The Lancet през 2024 г., показва, че промиването на носа с физиологичен разтвор, започнато при първите признаци на симптоми и извършвано до шест пъти на ден, намалява продължителността на симптоматичното заболяване с приблизително два дни.

Междувременно, по-малки проучвания съобщават, че намалената продължителност на заболяването може да достигне до четири дни.

Изследванията също така показват, че назалното промиване с физиологичен разтвор може да помогне за предотвратяване на разпространението на заболяването. Проучване при хоспитализирани пациенти показа, че след откриване на COVID-19 чрез назален тампон, назалното промиване с физиологичен разтвор, извършвано на всеки четири часа в продължение на 16 часа, намалява вирусното натоварване на COVID-19 с 8,9%. Междувременно вирусното натоварване в контролната група продължава да се увеличава през това време.

Ползите от назалния физиологичен разтвор се простират и отвъд острите инфекциозни заболявания. Когато се прилага редовно от пациенти с алергичен ринит, известен още като сенна хрема, мета-анализ на 10 рандомизирани контролирани проучвания показва, че назалното промиване с физиологичен разтвор може да намали употребата на лекарства за алергия с 62%.

Също така е ефективен при хронична конгестия, постназално запушване и повтарящи се синусови инфекции .

Защо е важно

Освен че помага на пациентите да се почувстват по-добре по-бързо, едно от най-ценните предимства на назалното промиване с физиологичен разтвор е, че употребата му може да помогне за намаляване на ненужните предписания за антибиотици, които са основен фактор за антибиотична резистентност .

Добре установено е, че антибиотиците не съкращават продължителността, нито намаляват тежестта на инфекциите на дихателните пътища. Въпреки това, проучванията показват, че пациентите са по-щастливи, когато напускат лекарския си кабинет с рецепта за антибиотик в ръка.

Това може да е причината всяка година да се предписват 10 милиона неподходящи антибиотици за вирусни инфекции на дихателните пътища. В едно проучване на повече от 49 000 пациенти с респираторни инфекции, антибиотици са били предписвани ненужно на 42,4% от пациентите.

Една от причините, поради които пациентите с вирусни инфекции на горните дихателни пътища първоначално се чувстват по-добре с антибиотици, е заради техните противовъзпалителни свойства, които не са насочени към целта. Тази полза обаче може да се постигне по-добре с противовъзпалителни лекарства като ибупрофен или напроксен, които могат да се приемат заедно с промиване на носа с физиологичен разтвор.

Като цяло, назалното напояване с физиологичен разтвор е евтина, ефективна, базирана на доказателства алтернатива, която не само ще съкрати продължителността на заболяването, но и ще предотврати разпространението му, ще сведе до минимум нуждата от ненужни антибиотици и ще предпази хората от хоспитализация.

Как да го направите

За тези, които искат да го опитат, не е нужно нищо специално. Дори нети пот не е необходим. Много аптеки продават солена вода в контейнер с накрайник и дори спрей бутилки, които могат да се пълнят с домашен разтвор на солена вода.

Ще смесите приблизително половин чаена лъжичка нейодирана сол с 1 чаша вода. За ваша безопасност е важно водата да е или дестилирана, или да е преварена поне пет минути и след това да се охлади, за да се унищожат всички вредни бактерии. Можете също да добавите щипка сода бикарбонат, за да намалите евентуалното ужилване.

Обърнете внимание, че по-солените разтвори не са по-ефективни. Някои проучвания обаче показват, че естествената морска вода, поради допълнителните си минерали като магнезий, калий и калций, може да предложи още по-големи ползи.

Солените разтвори могат да бъдат закупени и в търговската мрежа, което може да си струва да се опита за тези, които не реагират достатъчно само на физиологичен разтвор.

Можете да използвате назално промиване с физиологичен разтвор след всяко потенциално излагане на инфекциозно заболяване. За най-добри резултати е добре да започнете да промивате носния проход при първите признаци на инфекция.

Можете да повтаряте промивките през целия ден толкова често, колкото е необходимо, докато трае заболяването. Като минимум, ще е добре да промивате носните проходи всяка сутрин и вечер.

Можете също да обмислите гаргара със солена вода като допълнителна терапия.

Източник: sciencealert    
Назално промиване с физиологичен разтвор Обикновена настинка Вирусни инфекции Горни дихателни пътища Антибиотична резистентност Симптоми на настинка Нети пот Алергии Синузит Домашно лечение
