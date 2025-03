Германия оставя историята в миналото и се готви за война

Р акетна установка изпраща облак от кафяв прах във въздуха, докато се носи през поле към огневата линия. Миг по-късно идва обратното броене на войник, от пет до „Огън!“, преди ракета да изреве в небето. Взривовете и гърмежите от подобни военни учения са толкова постоянни, че местните в близкия малък град Мюнстер вече почти не ги забелязват.

Но животът тук ще стане още по-шумен. Германската армия, Бундесверът, наскоро получи пълно разрешение за огромно увеличение на инвестициите, след като парламентът гласува да освободи разходите за отбрана от строгите правила за дълга.

Висшият генерал на страната (бел. ред. генералният инспектор на Бундесвера) каза пред Би Би Си (BBC), че паричните средства са спешно необходими, тъй като той вярва, че руската агресия няма да спре в Украйна. „Заплашени сме от Русия. Заплашени сме от Путин. Трябва да направим всичко необходимо, за да възпрем това“, казва генерал Карстен Бройер. Той предупреждава, че

НАТО трябва да е готов за евентуално нападение след най-малко четири години.

„Не става въпрос за това колко време ми трябва, а много повече за това колко време ни дава Путин, за да бъдем подготвени“, казва директно шефът на отбраната. „И колкото по-рано сме подготвени, толкова по-добре“, категоричен е той.

Опорната точка

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна промени мисленето в Германия дълбоко. В продължение на десетилетия хората тук са били възпитавани на основата на отхвърляне на военната мощ, ясно осъзнавайки предишната роля на Германия като агресор в Европа. „Започнахме две световни войни. Въпреки че изминаха 80 години от края на Втората световна война, идеята, че германците трябва да стоят настрана от конфликта, все още е много силно заложено в ДНК-то на много хора“, обяснява Маркус Зинер от German Marshall Fund в Берлин.

Някои остават предпазливи към всичко, което може да се разглежда като милитаризъм дори сега, а въоръжените сили са хронично недофинансирани. „Има гласове, които предупреждават: „Наистина ли сме на прав път? Правилно ли е нашето възприемане на заплахата?“.

Що се отнася до Русия, Германия има специфичен подход. Докато страни като Полша и балтийските държави предупредиха да не се доближават твърде много до Москва – и увеличиха собствените си разходи за отбрана – Берлин при бившия канцлер Ангела Меркел вярваше в правенето на бизнес. Германия си въобразяваше, че осигурява демократизация чрез осмоза.

Но Русия взе парите и въпреки това нахлу в Украйна.

Така през февруари 2022 г. изуменият канцлер Олаф Шолц обяви национален център на приоритетите, „Zeitenwende“. Тогава той отдели огромни 100 милиарда евро (108 милиарда долара; 83 милиарда британски лири), за да подсили армията на страната и да държи под контрол „подпалвачи на война като Путин“. Но генерал Бройер казва, че това не е достатъчно.

„Малко запълнихме дупките“, разказва той. — „Но наистина е лошо“. За разлика от това той посочва големи разходи в Русия за оръжия и оборудване, за запаси, както и за фронтовата линия в Украйна. Той също така подчертава хибридната война на Русия: от кибератаки до саботаж, както и неидентифицирани дронове над германски военни обекти.

Добавете към това агресивната реторика на Владимир Путин и генерал Бройер вижда „наистина опасна смес“. „За разлика от западния свят, Русия не мисли в кутии. Не става дума за мирно време и война, това е континуум: нека започнем с хибрид, след това да ескалираме, после обратно. Това ме кара да мисля, че сме изправени пред реална заплаха“. Той твърди, че Германия трябва да действа бързо.

„Твърде малко от всичко“

Рязката оценка на началника на отбраната за текущото състояние на неговите сили с неотдавнашен доклад до парламента. Бундесверът, според него, разполага с „твърде малко от всичко“.

Авторът на доклада, комисарят на въоръжените сили Ева Хьогл, разкри огромен недостиг, вариращ от боеприпаси до войници, чак до полуразрушени казарми. Тя оцени бюджета само за ремонтни работи на около 67 милиарда евро. Премахването на горната граница на дълга, позволявайки на военните да вземат заеми – на теория, без ограничения – ще им даде достъп до „стабилна линия“ от финансиране, за да започне да се справя с това, казва генерал Бройер.

Историческият ход беше направен от очаквания наследник на Шолц, Фридрих Мерц, с бързина, която повдигна вежди.

Той внесе предложението в парламента точно преди той да бъде разпуснат след изборите през февруари. Новият парламент, с антимилитаристична левица и симпатизираща на Русия крайна десница, може да не е бил настроен по-неблагосклонно.

