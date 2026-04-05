Новa флотилия към Газа се формира с кораби от Марсилия

О коло 20 френски кораба отплаваха от пристанището на френския град Марсилия, за да се присъединят към нова международна флотилия за ивицата Газа, която се очаква да включва около 100 кораба, предаде Франс прес. Целта на флотилията е да пробие израелската блокада и да достигне до палестинския анклав.

„Газа, Марсилия е с теб!“, скандираха над хиляда души, дошли да подкрепят потеглянето на плавателните съдове, които в по-голямата си част бяха яхти.

Тази нова международна флотилия, ще се отправи към Газа около 20 април след едноседмична спирка в Южна Италия. Преди това повечето от корабите от новата флотилия ще се присъединят към нея от Барселона на 12 април.

През есента на 2025 г. първата флотилия от около петдесет кораба, включваща политици и активисти, като шведката Грета Тунберг, беше спряна от израелския флот, а хората на борда й бяха арестувани и експулсирани от Израел.

Ивицата Газа, управлявана от "Хамас", е под израелска блокада от 2007 г. Израел и палестинското ислямистко движение се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, влязло в сила на 10 октомври 2025 г. след две години война.