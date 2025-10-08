Свят

Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа

8 октомври 2025, 09:15
Израел спря нова флотилия за Газа, депортира активисти
Източник: AP/БТА

К ораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция „Флотилия на свободата“ (Freedom Flotilla Coalition, FFC), която координира инициативата, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Коалиция „Флотилия на свободата“ заяви, че три нейни кораба днес са били атакувани от израелската армия,

докато са се опитвали да достигнат ивицата Газа. Коалиция „Флотилия на свободата“ е международна мрежа от пропалестински активисти, които организират частни морски мисии с цел да пробият израелската блокада на Газа и да доставят хуманитарна помощ, посочва Ройтерс.

Според израелското външно министерство корабите и пътниците са в безопасност, прехвърлени са в израелско пристанище и ще бъдат незабавно депортирани.

„Пореден безсмислен опит да се наруши законната морска блокада и да се навлезе в зона на военни действия завърши без резултат“, посочиха от министерството в платформата X.

„Израелската армия няма юрисдикция над международните води. Нашата флотилия не представлява никаква заплаха“, се казва в изявление на коалицията.

По данни на организацията, корабите са превозвали хуманитарна помощ на стойност над 110 000 долара, включително лекарства, дихателни апарати и хранителни продукти, предназначени за болници в Газа.

Преди дни Израел задържа около 40 кораба и арестува над 450 активисти от флотилията „Глоубъл Сумуд“, която също се опита да достави помощи в Газа.

По темата

Източник: БТА/Атанаси Петров    
Газа израелска армия флотилия на свободата хуманитарна помощ израелска блокада международни води пропалестински активисти кораби за Газа прехващане на флотилия депортация
Последвайте ни
Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Шокиращо разкритие за рали Варна: Нямало забрана за зрители на мястото на инцидента

Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

След пороите в Лозенец и Ахтопол: Какви са щетите (ВИДЕО)

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

Опит за покушение срещу президента на Еквадор, има задържани

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да се грижим за женското куче след раждането

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 1 ден
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 21 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 22 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 19 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

България Преди 16 минути

Медиците призовават дългогодишния управител да остане на позицията си

Здравето на Доли Партън тревожи близки, сестра ѝ помоли за молитви

Здравето на Доли Партън тревожи близки, сестра ѝ помоли за молитви

Любопитно Преди 26 минути

„Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра ми Доли. Мнозина от вас знаят, че напоследък тя не се чувства най-добре"

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

Затвориха пътя Велико Търново - Арбанаси заради паднала скална маса

България Преди 39 минути

Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Защо са полудявали пазачите на фарове?

Любопитно Преди 46 минути

Животът на пазача на фар не случайно е вдъхновил няколко страшни филма

<p>&nbsp;Тези храни повишават риска от рак на белия дроб</p>

Ултрапреработените храни повишават риска от рак на белия дроб

Любопитно Преди 1 час

Хората, които консумират най-много ултрапреработени храни, са с 41% по-склонни да бъдат диагностицирани с рак на белия дроб

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Българи замесени в международна схема за кражба на 40 000 телефона

Свят Преди 1 час

До момента са задържани 46 души, сред които най-малко двама българи

<p>За съучастничество в &quot;геноцид&quot;: Мелони и двама министри са дадени на МНК</p>

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Свят Преди 1 час

Премиерът на Италия уточни, че освен нея, сигналът касае и министърът на отбраната Гуидо Крозето, както и на външните работи Антонио Таяни

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Любопитно Преди 1 час

Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове"

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Пари Преди 2 часа

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение

<p>Четири пъти спират движението по &bdquo;Тракия&ldquo; в Софийска област днес</p>

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

България Преди 2 часа

В 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа трафикът към столицата ще бъде преустановяван за около половин час

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

България Преди 2 часа

Сред промените са също забраната на мобилни телефони и по-строгите наказания за учениците

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Грета Тунберг твърди, че е била подложена на изтезания в израелски затвор

Свят Преди 3 часа

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик

<p>Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години</p>

Проучване: Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години

Любопитно Преди 3 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Дъжд и вятър обхващат страната, сняг в планините

Дъжд и вятър обхващат страната, сняг в планините

България Преди 3 часа

Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните - между 6° и 11°

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Технологии Преди 3 часа

Законите на физиката не правят изключения

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Сапунджиева отново заслужи мястото си във Войната на племената

Всичко от днес

От мрежата

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg

Колко често трябва да сменям пясъка на котешката тоалетна

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Ето кои зодии са сигма жени

Edna.bg

Какво става с тялото ти, ако ядеш само веднъж на ден

Edna.bg

Свидетел на злополучното рали във Варна: Маршалите не реагираха адекватно

Gong.bg

Съпругата на Неделев: Искат да го очернят с платени статии и злословене зад гърба

Gong.bg

Закъсали автомобили в Русе заради проливните дъждове

Nova.bg

Какви са щетите след пороите в Лозенец и Ахтопол

Nova.bg