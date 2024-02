Г-7 ще подкрепя Украйна "толкова дълго, колкото е необходимо" (СНИМКИ)

Л идерите на страните от Г-7 заявиха днес, че ще подкрепят Украйна толкова дълго време, колкото е необходимо и че ще търсят начини, по които могат да накарат Русия да плати за вредите, които е причинила с нахлуването си на украинска територия, предаде Ройтерс.

Лидерите от Г-7 проведоха видеоконферентен разговор с украинския президент Володимир Зеленски на втората годишнина от нахлуването на руските сили в Украйна.

"Украйна навлиза в третата година на тази тежка война, правителството и народът на Украйна могат да разчитат на това, че подкрепата на Г-7 ще продължи толкова дълго време, колкото е необходимо", се казва в изявление на лидерите на страните от групата.

Pronouncement from the #G7

1. We will continue to support Ukraine's right to self-defense and reiterate our commitment to Ukraine’s long-term security

2. We call on #Russia to immediately cease its war of aggression and completely and unconditionally withdraw

3. We will continue… pic.twitter.com/73xn5L9yUh — Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) February 24, 2024

В съвместното си изявление лидерите от Г-7 назоваха поименно Иран и Китай като страни, които оказват логистична подкрепа на Русия във войната ѝ срещу Украйна, предаде Франс прес.

Лидерите призоваха Техеран да сложи край на помощта си за Москва.

To mark the 2nd anniversary of Russia’s full scale invasion, @G7 Foreign Ministers express their full support to achieve a just & lasting peace for all Ukrainians. We will stand with #Ukraine for as long as it takes. 🇺🇦-🇨🇦🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇯🇵🇬🇧🇺🇸&🇪🇺 #G7Italy pic.twitter.com/52DZ61nqtO — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) February 24, 2024

"Призоваваме Иран да спре да подкрепя руската армия", се казва в съвместното изявление, в което се изразява и "тревога от трансферите в Русия от китайски компании (. . .) на компоненти за оръжия и оборудване, които да бъдат използвани във военното производство".

Украинският президент Володимир Зеленски призова днес съюзниците си от Г-7 "навременно" да предоставят военна помощ на страната му, която навлиза в трета година на войната с Русия.

2 years ago Kremlin brought back war to Europe.

Russia's aggression is an existential threat to the security & stability of the world.

Ukraine's resistance - along with our @G7 unity - shows that the Kremlin cannot win the war.

Our determination to support Ukraine will not waver.… pic.twitter.com/z71bA4hfPp — Charles Michel (@CharlesMichel) February 24, 2024

* Видеото е архивно: Две години война в Украйна: Надеждата за мир продължава да изглежда далечна

