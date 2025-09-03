Френските болници са инструктирани да се подготвят за война до 2026 г.

Ф ренските болници получиха сериозно предупреждение: подгответе се за “мащабна военна операция” до март 2026 г. Сатиричният седмичник Le Canard enchaîné съобщи новината, която по-късно беше потвърдена от министъра на здравеопазването Катрин Вотрен, предаде Metro.

В писмо, изпратено от френското министерство на здравеопазването през юли, се посочва, че болниците трябва да бъдат готови до март 2026 г. за потенциална “голяма военна операция". В писмото се уточнява, че болниците трябва да могат да лекуват както ранени френски, така и чуждестранни войници. Освен това те трябва да бъдат готови да се грижат за между 10 000 до 15 000 души в срок от 180 дни.

Вотрен заяви: “Напълно нормално е за страната да предвижда кризи и техните последици. Това е част от подготовката, точно като стратегическото натрупване на запаси. Все още не бях на поста, когато избухна Covid-19, но нека не забравяме, че по това време ни липсваха думи, за да опишем колко неподготвена беше страната.”

Писмото за планиране също така споменава необходимостта от създаване на медицински зони в близост до пристанища и летища, за да могат войниците да бъдат преместени бързо.

Тази готовност за война идва само няколко месеца след издаването на “ръководства за оцеляване” от страна на Франция. Документът от 20 страници съдържа 63 мерки, които описват как французите могат да се защитят от въоръжени конфликти, природни бедствия, промишлени аварии и ядрени течове.

В ръководството се включват основни неща, които френските граждани трябва да имат налични - като шест литра вода, консервирана храна, батерии, горелка, парацетамол и превръзки. Въпреки това, френското правителство подчерта, че не издава ръководството заради заплахата от Владимир Путин.

Според тях, ръководството се развива от 2022 г. след пандемията от Covid, с цел да подготви страната за подобни ситуации. Генералният секретариат за отбрана и национална сигурност (SGDSN), който стои зад създаването на ръководството, посочи, че то ще помогне на хората да се справят с “всички видове кризи”.

Документът предлага и съвети какво да правят в случай на ядрена атака, включително да заключат вратите си, и предлага информация за най-добрия начин да се присъединят към местните отбранителни сили, ако атаката изглежда неизбежна.

Френският вестник Le Figaro информира, че съобщението може да предполага, че Франция реагира на нестабилната международна ситуация. Подобно на Обединеното кралство, Франция също е увеличила разходите си за отбрана, с тенденция да достигнат 3-3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП), в сравнение със сегашните 2%.